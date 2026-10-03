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Çıtır ve sağlıklı atıştırmalık arayanlara: Karışık sebze cipsi tarifi
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Çıtır ve sağlıklı atıştırmalık arayanlara: Karışık sebze cipsi tarifi

3.10.2026 23:43:00
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Haber Merkezi
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Çıtır ve sağlıklı atıştırmalık arayanlara: Karışık sebze cipsi tarifi

Patates, pancar ve kabakla hazırlanan karışık sebze cipsi, pratik yapımı ve çıtır dokusuyla farklı bir atıştırmalık seçeneği sunuyor.

Çıtır ve sağlıklı atıştırmalık arayanlara: Karışık sebze cipsi tarifi

Çay saatlerinde, film izlerken ya da gün içinde hafif bir atıştırmalık aradığınızda ev yapımı sebze cipsi iyi bir alternatif olabilir. Patates, pancar ve kabağın bir araya geldiği karışık sebze cipsi, baharatlarla lezzetlendirilerek fırında hazırlanıyor. Farklı sebzelerle hazırlanan bu pratik tarifin malzemeleri ve yapılışı merak ediliyor. İşte karışık sebze cipsi tarifi ve yapılışı...

Çıtır ve sağlıklı atıştırmalık arayanlara: Karışık sebze cipsi tarifi

KARIŞIK SEBZE CİPSİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 2 orta boy pancar
  • 2 patates
  • 1 kabak
  • 1 dal biberiye
  • 2 dal taze kekik
  • 2 tutam kaya tuzu
  • Karabiber

KARIŞIK SEBZE CİPSİ YAPILIŞI

Öncelikle sebzelerin kabuklarını soyun. 

Pancar, patates ve kabağı yaklaşık 2 milimetre kalınlığında yuvarlak dilimler halinde kesin. 

Hazırladığınız sebze dilimlerini yağlı kağıt serili fırın tepsisine, birbirlerinin üzerine gelmeyecek şekilde yerleştirin.

İnce şekilde doğradığınız biberiye ve taze keki kaya tuzu ve karabiberle karıştırın. 

Hazırladığınız karışımı sebzelerin üzerine eşit şekilde serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında sebzeleri pişirin. 

Yaklaşık 15 dakika sonra fırından çıkararak pancar dilimlerini ters çevirin ve yeniden fırına verin. 

15 dakika daha pişirdikten sonra sebze cipslerini fırından çıkarıp soğumaya bırakın. 

Soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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