Çıtır ve sağlıklı atıştırmalık arayanlara: Karışık sebze cipsi tarifi

Çay saatlerinde, film izlerken ya da gün içinde hafif bir atıştırmalık aradığınızda ev yapımı sebze cipsi iyi bir alternatif olabilir. Patates, pancar ve kabağın bir araya geldiği karışık sebze cipsi, baharatlarla lezzetlendirilerek fırında hazırlanıyor. Farklı sebzelerle hazırlanan bu pratik tarifin malzemeleri ve yapılışı merak ediliyor. İşte karışık sebze cipsi tarifi ve yapılışı...