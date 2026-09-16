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Çocukların beslenme çantasına özel: Hem pratik hem besleyici 5 tarif...
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Çocukların beslenme çantasına özel: Hem pratik hem besleyici 5 tarif...

16.09.2026 09:34:00
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Haber Merkezi
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Çocukların beslenme çantasına özel: Hem pratik hem besleyici 5 tarif...

Hazır paketli gıdaları unutturacak, sabah telaşında şipşak hazırlanıp çocuklara okulda maksimum enerji verecek 5 doyurucu tarif! Akmayan, kokmayan ve soğukken de lezzetini koruyan bu profesyonel alternatiflerle, beslenme çantaları sadece karın doyuran bir öğün olmaktan çıkıp görsel bir lezzet şölenine dönüşüyor.

Çocukların beslenme çantasına özel: Hem pratik hem besleyici 5 tarif...

"FIRINLANMIŞ HAVUÇLU VE KABAKLI MÜCVER"

Klasik mücverin beslenme çantasında süngerleşip ağırlaşmasını önlemenin sırrı "fırınlama" tekniğidir. Rendelenmiş kabakların suyunu avucunuzda sıkarak tamamen çıkarmalısınız (bu, içinin hamur kalmasını engeller). Tavada kızartmak yerine, yağlı kağıt üzerinde fırınlanan bu mücverler soğukken bile diriliğini ve lezzetini koruyan harika bir sebze kaynağına dönüşür.

Çocukların beslenme çantasına özel: Hem pratik hem besleyici 5 tarif...

"TAM BUĞDAY LAVAŞINDAN RENKLİ TAVUK RULOSU"

Dürümün çantada hamurlaşmasını önlemek için sulu domates veya akışkan soslar kullanmaktan kaçının. Lavaşın zeminine ince bir tabaka sürülen labne veya süzme yoğurt, hem proteini artırır hem de iç malzemeleri bir arada tutan bir "zamk" görevi görür. Sushi formunda kesmek ise çocuğun dökmeden, tek lokmada yiyebilmesini sağlar.

Çocukların beslenme çantasına özel: Hem pratik hem besleyici 5 tarif...

"MUZLU VE YULAFLI MİNİ PANKEKLER"

Şeker krizlerini en sağlıklı şekilde çözmek için beyaz un yerine robottan geçirilmiş yulaf unu, şeker yerine ise üzeri beneklenmiş çok olgun bir muz kullanın. Pankek harcını tavaya kepçeyle değil, bir tatlı kaşığıyla dökerek bozuk para büyüklüğünde pişirin. Bu "lokmalık" form, çocuklar için yemesi çok daha eğlenceli ve pratik bir hale gelecektir.

Çocukların beslenme çantasına özel: Hem pratik hem besleyici 5 tarif...

"CEVİZLİ VE DEREOTLU PEYNİR TOPLARI"

Sabah telaşında mayalanma süresiyle vakit kaybetmemek için kabartma tozu, sıvı yağ ve yoğurt üçlüsünü kullanın. İç harcına beyaz peynirin ve dereotunun yanına mutlaka ince çekilmiş ceviz ekleyin. Ceviz, hem çocukların beyin gelişimi için harika bir omega-3 desteği sağlar hem de poğaçaya doyurucu bir tokluk ve çıtırlık katar.

Çocukların beslenme çantasına özel: Hem pratik hem besleyici 5 tarif...

"YOĞURTLU VE SEBZELİ BONCUK MAKARNA SALATASI"

Makarnayı haşlayıp süzdükten sonra birbirine yapışmasını önlemek için anında bir tatlı kaşığı sızma zeytinyağı ile harmanlayın. Beslenme çantasında kapalı kalacağı için kokuyu engellemek adına mayonez veya çiğ sarımsak asla kullanmayın. Sadece azıcık tuzla çırpılmış süzme yoğurt, bu renkli salatayı hem ferah hem de kokusuz tutacak en iyi bağlayıcıdır.

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