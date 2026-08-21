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Çocukluğun sabah kahvaltılarına dönüş: Çıtır çıtır sütlü yumurtalı ekmek tarifi...

Çocukluğun sabah kahvaltılarına dönüş: Çıtır çıtır sütlü yumurtalı ekmek tarifi...

21.08.2026 10:47:00
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Haber Merkezi
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Çocukluğun sabah kahvaltılarına dönüş: Çıtır çıtır sütlü yumurtalı ekmek tarifi...

Dışı nar gibi kızarmış, içi ise sütün katkısıyla sünger gibi yumuşacık kalan bu klasik kahvaltılık, hem hazırlamasının sadece birkaç dakika sürmesiyle hem de masadaki peynir ve reçellerle kurduğu kusursuz uyumla sofranın favorisi olacak.
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Demli bir çayın yanında güne hem pratik hem de çok lezzetli bir başlangıç yapmaya ne dersiniz? Bayat ekmekleri israf etmeden harika bir ziyafete dönüştüren sütlü yumurtalı ekmek tarifi...

MALZEMELER

1 adet somun ekmek (Tercihen 1-2 günlük, sosu çekerken dağılmaması için hafif bayatlamış olmalı)

3 adet orta boy yumurta

Yarım çay bardağı süt (Ekmeklerin içinin yumuşacık ve puf puf olması için sırrımız)

1 çay kaşığı tuz

Çay kaşığının ucuyla karabiber ve pul biber (İsteğe bağlı)

Kızartmak için: Yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı tereyağı

ADIM ADIM YAPILIŞI

Somun ekmeğinizi, ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde (yaklaşık bir parmak kalınlığında) eşit dilimler halinde kesin.

Geniş ve yayvan bir kaseye yumurtaları kırın. Üzerine sütü, tuzu ve baharatları ekleyerek tel bir çırpıcıyla tamamen homojen, pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice çırpın.

Geniş ve yanmaz yapışmaz bir tavaya sıvı yağı alın, ocağın altını açarak yağı iyice ısıtın. Yağ ısındıktan sonra içine tereyağını ekleyin. (Tereyağı ekmeklere o efsanevi kokuyu verecek, sıvı yağ ise tereyağının yanmasını önleyecektir).

Kestiğiniz ekmek dilimlerini sütlü yumurta karışımına batırın. Her iki yüzünün de sosu bulamasını sağlayın ancak ekmekleri sosun içinde çok fazla bekletip hamurlaştırmamaya özen gösterin.

Sosa buladığınız ekmekleri bekletmeden kızgın yağa bırakın. Orta ateşte ekmeklerin alt yüzü altın sarısı olup nar gibi kızarana kadar bekleyin, ardından bir maşayla ters çevirip diğer yüzünü de aynı şekilde kızartın.

Kızaran ekmekleri, fazla yağını süzmesi için kağıt havlu serili bir tabağa alın. İlk sıcağı çıkar çıkmaz peynir, zeytin ve taze demlenmiş bir çay eşliğinde sıcak sıcak masaya getirin.

İlgili Konular: #Kahvaltı #Yumurtalı ekmek tarifi

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