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Çölyak dostu: Badem unlu, yüksek proteinli brownie tarifi...

Çölyak dostu: Badem unlu, yüksek proteinli brownie tarifi...

27.07.2026 20:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Çölyak dostu: Badem unlu, yüksek proteinli brownie tarifi...

Çölyak hastaları için mutfaktaki en büyük tehlike olan "çapraz bulaşma" riskini ortadan kaldıran bu güvenli reçete; sadece glütensiz değil, aynı zamanda yoğun çikolata tadıyla yoğun çalışma saatlerinde veya aktif günlerde enerjinizi tazeleyecek kusursuz bir alternatif.
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Tamamen glütensiz beslenmek zorunda olan çölyak hastaları için güvenli, aynı zamanda günlük makro hedeflerini titizlikle takip edenlerin de bayılacağı o iddialı tarif! Klasik unun yerini badem ununun aldığı, rafine şekersiz ve yüksek proteinli bu efsanevi brownie, tatlı krizlerini en masum ve en doyurucu haliyle çözüyor.

MALZEMELER

(Önemli Not: Çölyak hassasiyeti için kullanılacak kakao, çikolata ve fıstık ezmesi gibi paketli ürünlerin üzerinde "Glutensiz" ibaresi (çapraz bulaşma riski taşımadığına dair ibare) bulunmasına kesinlikle dikkat edilmelidir.)

1,5 su bardağı ince çekilmiş badem unu

3 adet orta boy yumurta (Oda sıcaklığında)

3 yemek kaşığı şekersiz ve %100 doğal fıstık ezmesi (Protein oranını ve kıvamı artırmak için)

Yarım çay bardağı doğal bal veya akçaağaç şurubu

3 yemek kaşığı glutensiz ham kakao

1 çay bardağı glutensiz sertifikalı bitter çikolata damlaları (Şekersiz veya yüksek kakaolu)

1 çay kaşığı karbonat (Üzerine birkaç damla limon sıkılarak aktif edilecek)

1 tatlı kaşığı eritilmiş Hindistan cevizi yağı veya sade yağ

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin bir karıştırma kabında yumurtaları, balı (veya şurubu), doğal fıstık ezmesini ve eritilmiş yağı tamamen pürüzsüz, homojen bir sıvı elde edene kadar tel çırpıcıyla iyice çırpın.

Hazırladığınız sıvı karışımın içerisine badem ununu ve ham kakaoyu eleyerek ekleyin. Üzerine karbonatı koyup birkaç damla taze limon sıkarak köpürmesini sağlayın ve tüm harcı bir spatula yardımıyla dıştan içe doğru nazikçe katlayarak karıştırın.

Hamur tamamen pürüzsüz, yoğun ve klasik kek hamurundan biraz daha koyu bir kıvama geldiğinde, içine glutensiz bitter çikolata damlalarının büyük bir kısmını ilave edip son bir kez karıştırın.

Küçük boy kare veya dikdörtgen bir fırın kabının tabanına yağlı kağıt serin. Hazırladığınız brownie harcını kaba dökün ve üzerini spatulayla düzeltin. Kalan damla çikolataları en üste, görsel bir şölen yaratması için serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında tam 18-20 dakika pişirin. (Brownie'nin o meşhur ıslak, yumuşak ve yoğun dokusunu kaybetmemesi için fırında fazla tutmamak bu işin en büyük sırrıdır).

Fırından çıkan tatlıyı, içini tamamen çekmesi ve dilimlerken dağılmaması için oda sıcaklığında soğuyana kadar (yaklaşık 45-60 dakika) sabırla dinlendirin.

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