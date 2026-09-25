Çöpe atılan paralara ve kararan yapraklara son: Taze yeşillikleri 1 ay boyunca taze tutan saklama sırrı

YIKAMA VE KURULAMA İKİLEMİ Yeşillikleri çürüten bir numaralı etken, yaprakların üzerinde kalan sudur. Mutfak otoriteleri yeşilliklerin kullanılacağı gün yıkanmasını tavsiye eder. Ancak "Ben yıkayıp hazır koymak istiyorum" diyorsanız; sirkeli suda yıkadığınız yeşillikleri bir sebze kurutucuda hızla çevirip, ardından pamuklu bir beze sererek tamamen kuruyana kadar oda sıcaklığında bekletmelisiniz. Üzerinde kalan tek bir su damlası, buzdolabında saniyeler içinde bakteri ve çürüme merkezine dönüşür.

ÇÜRÜK YAPRAK AYIKLAMASI Tıpkı kasadaki tek bir çürük elmanın diğerlerini bozması gibi, yeşillik demetinin içindeki tek bir çürük veya ezilmiş yaprak da hızla etilen gazı ve nem salgılayarak tüm demeti siyah bir sıvıya çevirir. Saklama işlemine geçmeden önce demeti açın ve sararan, kararan, sapı ezilmiş olan tüm yaprakları koparıp atın.

SERT SAPLILAR İÇİN BUKET TEKNİĞİ Maydanoz, nane, kişniş gibi kalın ve sert saplı yeşillikler tıpkı kesme çiçekler gibi solunum yapmaya devam eder. Demetin sap kısımlarından 1 santim kadar kesin (kılcal damarları açın). Sapları, içinde az miktarda su bulunan cam bir kavanoza oturtun. Suyun yapraklara değmemesi çok önemlidir. Son olarak, kavanozun tepesindeki yaprakların üzerine buzdolabı poşetini tıpkı bir sera çadırı gibi bolca (sıkmadan) geçirin ve buzdolabının kapağına yerleştirin. Suyu haftada bir değiştirdiğinizde nanelerinizin 1 ay boyunca dimdik durduğunu göreceksiniz.

NARİNLER İÇİN KAĞIT HAVLU KALKANI Suya konduğunda çabuk bozulan roka ve dereotu gibi narin yeşillikler için "zarf tekniği" uygulanmalıdır. Tamamen kuru yeşillikleri, altına ve üstüne çift kat kağıt havlu koyarak rulo şeklinde sarın. Bu kağıt havlu kalkanı, dolaptaki soğuk havanın yaratacağı teri (kondenzasyon nemini) anında emerek yaprakların sümüksüleşmesini engeller. Ruloyu kilitli poşete koyun, içindeki havayı tamamen bastırarak çıkarın ve kilidi kapatın. Kağıt havlu hafifçe nemlendiğinde (genelde 10 günde bir) yenisiyle değiştirin.