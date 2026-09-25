Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çöpe atılan paralara ve kararan yapraklara son: Taze yeşillikleri 1 ay boyunca taze tutan saklama sırrı
Paylaş

Çöpe atılan paralara ve kararan yapraklara son: Taze yeşillikleri 1 ay boyunca taze tutan saklama sırrı

25.09.2026 20:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Çöpe atılan paralara ve kararan yapraklara son: Taze yeşillikleri 1 ay boyunca taze tutan saklama sırrı

Buzdolabının sebzelik çekmecesinde 3 gün içinde sararıp pörsüyen, suyunu salıp siyah bir çamura dönüşen maydanoz, nane ve dereotları tarihe karışıyor. Pazar filesinden çıkan narin yeşillikleri haftalarca ilk günkü gibi kütür kütür ve yemyeşil tutacak o profesyonel saklama hileleri

Çöpe atılan paralara ve kararan yapraklara son: Taze yeşillikleri 1 ay boyunca taze tutan saklama sırrı

YIKAMA VE KURULAMA İKİLEMİ

Yeşillikleri çürüten bir numaralı etken, yaprakların üzerinde kalan sudur. Mutfak otoriteleri yeşilliklerin kullanılacağı gün yıkanmasını tavsiye eder. Ancak "Ben yıkayıp hazır koymak istiyorum" diyorsanız; sirkeli suda yıkadığınız yeşillikleri bir sebze kurutucuda hızla çevirip, ardından pamuklu bir beze sererek tamamen kuruyana kadar oda sıcaklığında bekletmelisiniz. Üzerinde kalan tek bir su damlası, buzdolabında saniyeler içinde bakteri ve çürüme merkezine dönüşür.

Çöpe atılan paralara ve kararan yapraklara son: Taze yeşillikleri 1 ay boyunca taze tutan saklama sırrı

ÇÜRÜK YAPRAK AYIKLAMASI

Tıpkı kasadaki tek bir çürük elmanın diğerlerini bozması gibi, yeşillik demetinin içindeki tek bir çürük veya ezilmiş yaprak da hızla etilen gazı ve nem salgılayarak tüm demeti siyah bir sıvıya çevirir. Saklama işlemine geçmeden önce demeti açın ve sararan, kararan, sapı ezilmiş olan tüm yaprakları koparıp atın.

 

Çöpe atılan paralara ve kararan yapraklara son: Taze yeşillikleri 1 ay boyunca taze tutan saklama sırrı

SERT SAPLILAR İÇİN BUKET TEKNİĞİ

Maydanoz, nane, kişniş gibi kalın ve sert saplı yeşillikler tıpkı kesme çiçekler gibi solunum yapmaya devam eder. Demetin sap kısımlarından 1 santim kadar kesin (kılcal damarları açın). Sapları, içinde az miktarda su bulunan cam bir kavanoza oturtun. Suyun yapraklara değmemesi çok önemlidir. Son olarak, kavanozun tepesindeki yaprakların üzerine buzdolabı poşetini tıpkı bir sera çadırı gibi bolca (sıkmadan) geçirin ve buzdolabının kapağına yerleştirin. Suyu haftada bir değiştirdiğinizde nanelerinizin 1 ay boyunca dimdik durduğunu göreceksiniz.

Çöpe atılan paralara ve kararan yapraklara son: Taze yeşillikleri 1 ay boyunca taze tutan saklama sırrı

NARİNLER İÇİN KAĞIT HAVLU KALKANI

Suya konduğunda çabuk bozulan roka ve dereotu gibi narin yeşillikler için "zarf tekniği" uygulanmalıdır. Tamamen kuru yeşillikleri, altına ve üstüne çift kat kağıt havlu koyarak rulo şeklinde sarın. Bu kağıt havlu kalkanı, dolaptaki soğuk havanın yaratacağı teri (kondenzasyon nemini) anında emerek yaprakların sümüksüleşmesini engeller. Ruloyu kilitli poşete koyun, içindeki havayı tamamen bastırarak çıkarın ve kilidi kapatın. Kağıt havlu hafifçe nemlendiğinde (genelde 10 günde bir) yenisiyle değiştirin.

 

Çöpe atılan paralara ve kararan yapraklara son: Taze yeşillikleri 1 ay boyunca taze tutan saklama sırrı

GAZ TEHLİKESİNDEN KAÇIŞ

Dolabın arka duvarı "Sibirya" gibidir; yeşillik paketleri buraya değerse içlerindeki hücre suyu donar, dolaptan çıkardığınız an çözülerek siyah bir püreye dönüşürler. Ayrıca yeşilliklerinizi asla elma, muz, domates veya kavun gibi yüksek oranda olgunlaştırma (etilen) gazı yayan meyvelerin yanına koymayın; bu gaz yeşilliklerin saniyeler içinde sararıp ölmesine yol açar.

İlgili Konular: #yeşillik #yeşillikleri taze tutma #gıda saklama

İlgili Haberler

Tatlı krizlerine ve mesai yorgunluğuna kesin çözüm: Aylarca bayatlamayan rulo buzluk kurabiyesi tarifi...
Tatlı krizlerine ve mesai yorgunluğuna kesin çözüm: Aylarca bayatlamayan rulo buzluk kurabiyesi tarifi... Hamur yoğurmak, kalıpla kesmek veya tepsilerce pişirmek yok! Sadece bir kez yoğrulup rulo halinde dondurucuya atılan, aylar sonra bile taş gibiyken dilimlenip doğrudan fırına giren bu mucizevi teknik, tatlı krizlerini sadece 10 dakikada çözecek...
Salamura derdine son: İlk günkü yeşilliğiyle buzlukta asma yaprağı şoklama rehberi
Salamura derdine son: İlk günkü yeşilliğiyle buzlukta asma yaprağı şoklama rehberi Kavanoz kaynatmakla, tuz ve su oranını tutturmakla uğraşmaya son! Yırtılmadan sarılan, damarları sertleşmeyen ve dondurucudan çıktığında o taze bahar kokusunu koruyan asma yapraklarının şoklama ve havasız mühürleme sırları...
Buzlukta suyunu kaybetmeyen ve küçülmeyen lokanta usulü kasap köfte için 5 püf nokta!
Buzlukta suyunu kaybetmeyen ve küçülmeyen lokanta usulü kasap köfte için 5 püf nokta! Yoğun masa başı mesailerinin ardından şipşak tavaya atabileceğiniz, dondurucuda lezzetini yitirmeyen ve fırında/tavada pişerken lastik gibi küçülmeyen o meşhur sulu kasap köftesinin sırlarını açığa çıkarıyoruz. Karbonatın köpüren gücü, etin macun kıvamına gelme serüveni ve doğru şoklama tekniğiyle, hazır gıdaları unutturacak profesyonel tarif...