Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çorbadan makarnaya her yemeğe yakışıyor: Acılı domates sosu tarifi
Paylaş

Çorbadan makarnaya her yemeğe yakışıyor: Acılı domates sosu tarifi

28.09.2026 16:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Çorbadan makarnaya her yemeğe yakışıyor: Acılı domates sosu tarifi

Olgun domates, acı biber, sarımsak ve soğanla hazırlanan acılı domates sosu, kavanozda saklanarak çorba, makarna ve et yemeklerine lezzet katıyor.

Çorbadan makarnaya her yemeğe yakışıyor: Acılı domates sosu tarifi

Domatesin bol olduğu dönemde hazırlanan acılı domates sosu, kış aylarında mutfakta büyük kolaylık sağlayan lezzetlerden biri oluyor. Domates, acı biber, soğan ve sarımsakla hazırlanan sos uzun süre pişirilerek yoğun bir kıvama getiriliyor ve kavanozlara doldurularak saklanıyor. Çorbalardan makarnalara, et yemeklerinden farklı tariflere kadar pek çok yemeğin lezzetini tamamlayan acılı domates sosunu evde hazırlamak oldukça kolay. İşte ev yapımı acılı domates sosu tarifi ve malzemeleri...

Çorbadan makarnaya her yemeğe yakışıyor: Acılı domates sosu tarifi

ACILI DOMATES SOSU TARİFİ

Malzemeler:

  • 5 kilogram domates
  • 2 baş soğan
  • 5-6 diş sarımsak
  • 5-6 adet acı kırmızı biber
  • 1 adet defne yaprağı
  • 1 tutam karabiber
  • 2 yemek kaşığı doğal sirke
  • Tuz
  • Birkaç yemek kaşığı sızma zeytinyağı

ACILI DOMATES SOSU YAPILIŞI

Domateslerin kabuklarını kolayca soyabilmek için üzerlerine hafif çizikler atın ve kaynar suya alın.

Domatesleri 1-2 dakika kaynar suda beklettikten sonra çıkarın ve kabuklarını soyun.

Kabuklarını soyduğunuz domatesleri doğrayın.

Geniş bir tencereye birkaç yemek kaşığı sızma zeytinyağı alın.

İnce kıyılmış soğan ve sarımsağı ekleyerek birkaç dakika kavurun.

Doğradığınız acı biberleri ilave edin. 

Ardından domatesleri tencereye aktarın.

Defne yaprağı, karabiber ve tuzu ekleyerek karıştırın.

Sosu kısık ateşte, ara ara tahta kaşıkla karıştırarak yaklaşık 2 saat pişirin.

Pişen sostan defne yaprağını çıkarın.

Ocaktan almadan önce sirkeyi ekleyip birkaç dakika daha kaynatın.

Sosu pürüzsüz bir kıvam için süzgeçten geçirin veya el blenderından geçirin.

Hazırladığınız sosu önceden uygun şekilde sterilize edilmiş kavanozlara, üstte yaklaşık 2 santimetre boşluk kalacak şekilde doldurun.

Kavanozların içinde hava kabarcığı kalmadığından emin olun. 

Varsa uygun ve temiz bir araçla kabarcıkları giderin.

Kavanoz ağızlarını temiz bir bez veya kağıt havluyla silin ve uygun kapaklarla sıkıca kapatın.

Kavanozları güvenli konserveleme yöntemine göre işleyip tamamen soğumaya bırakın.

Serin, kuru ve güneş almayan bir yerde saklayın.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #domates sos #kışlık

İlgili Haberler

Pastaneden almaya son! Evde tel tel ayrılan tahinli çörek tarifi
Pastaneden almaya son! Evde tel tel ayrılan tahinli çörek tarifi Çay saatlerinde mis gibi kokusuyla sofraya davet çıkaran tahinli çörek, yumuşak hamuru ve yoğun tahinli iç harcıyla sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Evde pastane usulü tahinli çörek hazırlamak isteyenler, doğru malzemeleri ve püf noktalarını araştırıyor.
Pazıyı böyle deneyin! Yoğurtlu pazı borani tarifi
Pazıyı böyle deneyin! Yoğurtlu pazı borani tarifi Pazının sarımsaklı yoğurtla buluştuğu pazı borani, hafif ve pratik bir meze arayanların sofralarına renk katıyor. Az malzemeyle hazırlanabilen bu lezzetin kıvamını tutturmak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. İşte evde kolay pazı borani tarifi…
Domatesi böyle kurutun, kış boyu tüketin! Evde domates kurutmanın püf noktaları
Domatesi böyle kurutun, kış boyu tüketin! Evde domates kurutmanın püf noktaları Yaz aylarında bol ve lezzetli olan domatesleri kış aylarında da tüketmek isteyenler, evde domates kurutma yöntemlerini araştırıyor. Güneşte veya fırında kurutulabilen domatesler için doğru yöntem ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Peki evde domates nasıl kurutulur?