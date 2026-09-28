Çorbadan makarnaya her yemeğe yakışıyor: Acılı domates sosu tarifi

Domatesin bol olduğu dönemde hazırlanan acılı domates sosu, kış aylarında mutfakta büyük kolaylık sağlayan lezzetlerden biri oluyor. Domates, acı biber, soğan ve sarımsakla hazırlanan sos uzun süre pişirilerek yoğun bir kıvama getiriliyor ve kavanozlara doldurularak saklanıyor. Çorbalardan makarnalara, et yemeklerinden farklı tariflere kadar pek çok yemeğin lezzetini tamamlayan acılı domates sosunu evde hazırlamak oldukça kolay. İşte ev yapımı acılı domates sosu tarifi ve malzemeleri...
ACILI DOMATES SOSU TARİFİ
Malzemeler:
- 5 kilogram domates
- 2 baş soğan
- 5-6 diş sarımsak
- 5-6 adet acı kırmızı biber
- 1 adet defne yaprağı
- 1 tutam karabiber
- 2 yemek kaşığı doğal sirke
- Tuz
- Birkaç yemek kaşığı sızma zeytinyağı
ACILI DOMATES SOSU YAPILIŞI
Domateslerin kabuklarını kolayca soyabilmek için üzerlerine hafif çizikler atın ve kaynar suya alın.
Domatesleri 1-2 dakika kaynar suda beklettikten sonra çıkarın ve kabuklarını soyun.
Kabuklarını soyduğunuz domatesleri doğrayın.
Geniş bir tencereye birkaç yemek kaşığı sızma zeytinyağı alın.
İnce kıyılmış soğan ve sarımsağı ekleyerek birkaç dakika kavurun.
Doğradığınız acı biberleri ilave edin.
Ardından domatesleri tencereye aktarın.
Defne yaprağı, karabiber ve tuzu ekleyerek karıştırın.
Sosu kısık ateşte, ara ara tahta kaşıkla karıştırarak yaklaşık 2 saat pişirin.
Pişen sostan defne yaprağını çıkarın.
Ocaktan almadan önce sirkeyi ekleyip birkaç dakika daha kaynatın.
Sosu pürüzsüz bir kıvam için süzgeçten geçirin veya el blenderından geçirin.
Hazırladığınız sosu önceden uygun şekilde sterilize edilmiş kavanozlara, üstte yaklaşık 2 santimetre boşluk kalacak şekilde doldurun.
Kavanozların içinde hava kabarcığı kalmadığından emin olun.
Varsa uygun ve temiz bir araçla kabarcıkları giderin.
Kavanoz ağızlarını temiz bir bez veya kağıt havluyla silin ve uygun kapaklarla sıkıca kapatın.
Kavanozları güvenli konserveleme yöntemine göre işleyip tamamen soğumaya bırakın.
Serin, kuru ve güneş almayan bir yerde saklayın.
Afiyet olsun!