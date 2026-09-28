Çorbadan makarnaya her yemeğe yakışıyor: Acılı domates sosu tarifi

Domatesin bol olduğu dönemde hazırlanan acılı domates sosu, kış aylarında mutfakta büyük kolaylık sağlayan lezzetlerden biri oluyor. Domates, acı biber, soğan ve sarımsakla hazırlanan sos uzun süre pişirilerek yoğun bir kıvama getiriliyor ve kavanozlara doldurularak saklanıyor. Çorbalardan makarnalara, et yemeklerinden farklı tariflere kadar pek çok yemeğin lezzetini tamamlayan acılı domates sosunu evde hazırlamak oldukça kolay. İşte ev yapımı acılı domates sosu tarifi ve malzemeleri...