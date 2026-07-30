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Dağılmayan enfes tarif: Glutensiz lavaş yapmanın püf noktaları

Dağılmayan enfes tarif: Glutensiz lavaş yapmanın püf noktaları

30.07.2026 14:46:00
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Haber Merkezi
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Dağılmayan enfes tarif: Glutensiz lavaş yapmanın püf noktaları

Glüten tüketmeyenler için ideal bir alternatif olan glutensiz lavaş, az malzemeyle kısa sürede hazırlanabiliyor. Kahvaltıdan ana öğünlere kadar pek çok tarifte kullanılabilen bu yumuşak lavaş, sağlıklı beslenmeyi tercih edenlerin de favorileri arasında yer alıyor.
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Glutensiz beslenme düzenini benimseyenler için ekmek alternatifi bulmak zaman zaman zor olabiliyor. Ancak evde hazırlanan glutensiz lavaş hem ekonomik hem de katkı maddesi içermeyen sağlıklı bir seçenek sunuyor. Doğru un karışımı ve pişirme yöntemiyle elde edilen yumuşacık lavaşlar; dürüm, tost ve sandviç yapımında rahatlıkla kullanılabiliyor.

GLUTENSİZ LAVAŞ İÇİN MALZEMELER

  • 2 su bardağı glutensiz un karışımı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yaklaşık 1 su bardağı ılık su
  • Üzeri için isteğe bağlı zeytinyağı

GLUTENSİZ LAVAŞ NASIL YAPILIR?

Geniş bir karıştırma kabında glutensiz un, tuz ve kabartma tozunu karıştırın.

Zeytinyağını ekleyin ve yavaş yavaş ılık su ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp 15-20 dakika dinlendirin.

Hamuru eşit bezelere ayırın ve iki yağlı kâğıt arasında ince şekilde açın.

Yapışmaz tavayı orta ateşte ısıtın.

Lavaşları tavaya alın ve her iki yüzünü yaklaşık 1-2 dakika pişirin.

Pişen lavaşları temiz bir mutfak bezinin arasına alarak yumuşak kalmasını sağlayın.

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