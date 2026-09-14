Dakikalar içinde hazır! Yufkadan fındık lahmacun tarifi

Klasik lahmacunun daha küçük ve pratik hali olan fındık lahmacun, yufka kullanılarak oldukça kolay hazırlanabilir. Hamur yoğurmakla vakit kaybetmeden hazırlanan tarifte, kıymalı harcın yufkanın üzerine ince bir tabaka halinde yayılması lezzetin en önemli püf noktalarından biridir. Fırında yüksek ısıda pişirilen yufkalar kısa sürede çıtır bir kıvama ulaşır.

YUFKADAN FINDIK LAHMACUN İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Lahmacun harcı için:

200 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 adet yeşil biber

1 adet domates

1 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kimyon

Yufkalar için:

2 adet hazır yufka

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım çay bardağı su

YUFKADAN FINDIK LAHMACUN TARİFİ

Öncelikle soğan, biber, domates, sarımsak ve maydanozu çok ince şekilde doğrayın. İsterseniz malzemeleri mutfak robotundan geçirerek daha pürüzsüz bir harç elde edebilirsiniz.

Geniş bir kaba kıymayı alın. Üzerine doğradığınız sebzeleri, domates ve biber salçasını, sıvı yağı ve baharatları ekleyerek iyice karıştırın. Harcın çok kuru olmaması gerekir. Gerekirse birkaç kaşık su ilave ederek kolay sürülebilen bir kıvam elde edin.

Yufkaları tezgaha serin. Bir yufkayı hafifçe yağ ve su karışımıyla nemlendirin. Üzerine ikinci yufkayı yerleştirin. Daha sonra bir su bardağı veya yuvarlak bir kalıp yardımıyla küçük daireler kesin.

Hazırladığınız küçük yufka parçalarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Kıymalı harçtan her birinin üzerine ince bir tabaka halinde sürün.

Önceden ısıtılmış 220-230 derece fırında, yufkaların kenarları kızarıp harç tamamen pişene kadar yaklaşık 8-12 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra sıcak şekilde servis edin.