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Damaklarda iz bırakan efsane lezzet: Karamelize soğanlı patates salatası tarifi
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Damaklarda iz bırakan efsane lezzet: Karamelize soğanlı patates salatası tarifi

5.08.2026 12:45:00
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Haber Merkezi
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Damaklarda iz bırakan efsane lezzet: Karamelize soğanlı patates salatası tarifi

Karamelize soğanın tatlı aroması, patatesin doyurucu lezzeti ve nefis yoğurtlu sosuyla hazırlanan bu salata, sofralara farklı bir tat katıyor.

Damaklarda iz bırakan efsane lezzet: Karamelize soğanlı patates salatası tarifi

Patates salatasını farklı bir dokunuşla hazırlamak isteyenler için karamelize soğanlı patates salatası nefis bir alternatif oluyor. Yumuşacık patatesler, sotelenerek lezzeti yoğunlaşan mor soğan, kornişon turşu ve mısırın yanı sıra yoğurtlu sosla buluşuyor. Özellikle çay saatlerinde, davet sofralarında veya ana yemeklerin yanında servis edilebilen bu pratik tarif, kısa sürede hazırlanıyor. Peki, karamelize soğanlı patates salatası nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve adım adım tarifi...

Damaklarda iz bırakan efsane lezzet: Karamelize soğanlı patates salatası tarifi

KARAMELİZE SOĞANLI PATATES SALATASI TARİFİ

Malzemeler

Salata için:

  • 4 adet haşlanmış patates
  • 2 adet mor soğan
  • 6-7 adet kornişon salatalık turşusu
  • 1 küçük kase mısır
  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım demet dereotu
  • 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için:

  • 6 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı mayonez
  • 1 tatlı kaşığı hardal sosu
  • Yarım limonun suyu
  • 1 silme tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 2 diş rendelenmiş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

KARAMELİZE SOĞANLI PATATES SALATASI YAPILIŞI

Patatesleri güzelce yıkayıp yumuşayana kadar haşlayın. 

Ardından soğumaya bırakın.

Mor soğanları piyazlık doğrayın. 

Tavaya zeytinyağını alıp soğanları kısık-orta ateşte yumuşayıp renk alana kadar soteleyin.

Sos için yoğurt, mayonez, hardal, limon suyu, zeytinyağı, tuz, pul biber ve rendelenmiş sarımsağı bir kasede güzelce çırpın.

Soğuyan patatesleri küp şeklinde doğrayın. 

Maydanoz ve dereotunu ince ince kıyın. 

Kornişon turşuları da küçük küpler halinde doğrayın.

Patates, yeşillikler, turşu ve mısırı geniş bir kaba alın.

Hazırladığınız yoğurtlu sosu malzemelerin üzerine ekleyip nazikçe karıştırın.

Sotelenmiş ve hafifçe karamelize olmuş soğanları da salataya ilave ederek tüm malzemeleri harmanlayın.

Dilerseniz üzerine biraz zeytinyağı gezdirin.

Salatayı kısa süre buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin.

Afiyet olsun!

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