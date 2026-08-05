Damaklarda iz bırakan efsane lezzet: Karamelize soğanlı patates salatası tarifi

Patates salatasını farklı bir dokunuşla hazırlamak isteyenler için karamelize soğanlı patates salatası nefis bir alternatif oluyor. Yumuşacık patatesler, sotelenerek lezzeti yoğunlaşan mor soğan, kornişon turşu ve mısırın yanı sıra yoğurtlu sosla buluşuyor. Özellikle çay saatlerinde, davet sofralarında veya ana yemeklerin yanında servis edilebilen bu pratik tarif, kısa sürede hazırlanıyor. Peki, karamelize soğanlı patates salatası nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve adım adım tarifi...