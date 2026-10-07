Davetlerin kurtarıcısı! Tam kıvamında, asla şaşmayan 100 kişilik süzme mercimek çorbası sırrı

Konu onlarca misafiri ağırlamak olduğunda, menünün en garanti ama tutturması en zor başlangıcı mercimek çorbasıdır. Porsiyon büyüdükçe kıvamı ayarlamak zorlaşır; çorba ya çok sulu kalır ya da lapa gibi olur. Ancak aşçıların mutfağından sızan bu tam ölçülü, garantili sanayi tipi tarifle, dibini tutturma veya lezzetten ödün verme derdi olmadan 100 kişiye efsanevi bir süzme mercimek çorbası sunabileceksiniz.

İşte tam kıvamında 100 kişilik süzme mercimek çorbası tarifi:

Malzemeler (100 Kişilik Ölçü)

Ana Malzeme: 4 kg kırmızı mercimek (Mümkünse yaprak mercimek)

Sebzeler: 15 adet büyük boy kuru soğan, 10 adet büyük boy havuç, 10 adet orta boy patates

Yağ ve Bağlayıcı: 500 gram tereyağı, 2 su bardağı sıvı yağ, 2,5 su bardağı un (Çorbanın suyundan ayrışmasını engeller)

Sıvı: 35-40 litre sıcak su (Yarısının ilikli kemik suyu veya et suyu olması lezzeti zirveye taşır)

Baharatlar: Kaya tuzu, 2 yemek kaşığı karabiber, 2 yemek kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı zerdeçal (Lokantalardaki o meşhur sarı renk için)

Sosu (Üzeri) İçin:

250 gram tereyağı

3 yemek kaşığı tatlı toz kırmızı biber ve kuru nane

Adım Adım Hazırlanışı

Nişastadan Arındırma (Çok Önemli): Kırmızı mercimekleri geniş süzgeçlere alıp, altından berrak su akana kadar (en az 4-5 kez) bol soğuk suyla yıkayın. Bu işlem, çorbanın köpürmesini ve bulamaç gibi olmasını engeller.

Kavurma İşlemi: Büyük sanayi tipi veya elinizdeki en geniş kazan tencereye sıvı yağı ve tereyağını alın. İri iri doğradığınız soğanları, havuçları ve patatesleri ekleyip sebzelerin rengi dönene kadar (yaklaşık 10-15 dakika) yüksek ateşte kavurun.

Meyane (Un) Eklemesi: Sebzeler kavrulduktan sonra unu ilave edin ve unun kokusu çıkana kadar 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin. Bu aşama çorbanıza o kadifemsi pürüzsüz dokuyu verecektir.

Mercimek ve Suyla Buluşma: Yıkanmış ve suyu süzülmüş mercimekleri tencereye ekleyip birkaç tur çevirin. Ardından sıcak suyu (ve varsa et/kemik suyunu) ilave edin. Zerdeçalı da bu aşamada ekleyerek rengini verin.

Köpük Alma ve Kaynatma: Çorba kaynamaya başladığında yüzeyinde biriken beyaz köpükleri (kefini) bir kepçe yardımıyla mutlaka alın. Aksi halde çorbanızın tadında acımsı bir tat oluşur. Kısık ateşte sebzeler ve mercimekler tamamen eriyene kadar ara ara karıştırarak (dibinin tutmaması için tahta kaşıkla dibini sıyırarak) kaynatın.

Süzme/Çekme İşlemi: Tüm malzemeler püre haline geldiğinde sanayi tipi el blenderından geçirin. (İsmindeki "süzme" etkisini tam almak için dilerseniz bu aşamadan sonra ince tel süzgeçten geçirebilirsiniz, ancak güçlü bir blender genellikle yeterli olur). Baharatlarını ve tuzunu ekleyip bir taşım daha kaynatın.