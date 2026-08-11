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Dışı çıtır, içi aromatik enfes lezzet: Kuru domatesli kekikli ekmek tarifi
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Dışı çıtır, içi aromatik enfes lezzet: Kuru domatesli kekikli ekmek tarifi

11.08.2026 10:11:00
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Haber Merkezi
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Dışı çıtır, içi aromatik enfes lezzet: Kuru domatesli kekikli ekmek tarifi

Kuru domates ve mis kokulu kekiğin buluştuğu bu ev yapımı ekmek, yumuşak dokusu ve aromasıyla kahvaltı sofralarına bambaşka bir lezzet katıyor.

Dışı çıtır, içi aromatik enfes lezzet: Kuru domatesli kekikli ekmek tarifi

Evde ekmek yapmayı sevenler için farklı bir alternatif olan kuru domatesli kekikli ekmek, aromatik lezzeti ve mis gibi kokusuyla sofralara renk katıyor. Kuru domates ve kekiğin buluştuğu bu nefis ekmeği evde kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte enfes aromasıyla kuru domatesli kekikli ekmek tarifi...

Dışı çıtır, içi aromatik enfes lezzet: Kuru domatesli kekikli ekmek tarifi

KURU DOMATESLİ KEKİKLİ EKMEK TARİFİ

Malzemeler:

  • 2 su bardağı ılık su
  • 1 yemek kaşığı maya
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 1 çay bardağı kurutulmuş domates
  • 2 tatlı kaşığı kekik
  • 4 su bardağı un

KURU DOMATESLİ KEKİKLİ EKMEK YAPILIŞI

Ilık suyu geniş bir kaba alın. 

Maya, zeytinyağı, tuz ve şekeri ekleyerek karıştırın ve 5-10 dakika bekletin.

Kuru domatesleri sıcak suda yaklaşık 10 dakika bekletin. 

Ardından suyunu süzüp küçük parçalar halinde doğrayın.

Kuru domatesleri ve kekiği mayalı karışıma ekleyip güzelce karıştırın.

Unu kontrollü şekilde ilave ederek yoğurun. 

Hafif ele yapışan, yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 30-40 dakika mayalanmaya bırakın. 

Dilerseniz daha iyi bir doku için mayalanma süresini 1 saate kadar uzatabilirsiniz.

Mayalanan hamuru baton kek kalıbına aktarın.

Hamurun üzerine hafifçe un serpin ve bıçakla uzunlamasına bir çizik atın.

Hamuru kalıpta yaklaşık 10 dakika daha dinlendirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Fırından çıkardığınız ekmeği tamamen soğuttuktan sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!

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