Dışı çıtır, içi aromatik enfes lezzet: Kuru domatesli kekikli ekmek tarifi

Evde ekmek yapmayı sevenler için farklı bir alternatif olan kuru domatesli kekikli ekmek, aromatik lezzeti ve mis gibi kokusuyla sofralara renk katıyor. Kuru domates ve kekiğin buluştuğu bu nefis ekmeği evde kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte enfes aromasıyla kuru domatesli kekikli ekmek tarifi...