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Dışı çıtır, içi ceviz dolu: Şerbeti tam çeken kadayıf dolması tarifi

Dışı çıtır, içi ceviz dolu: Şerbeti tam çeken kadayıf dolması tarifi

16.07.2026 13:53:00
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Haber Merkezi
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Dışı çıtır, içi ceviz dolu: Şerbeti tam çeken kadayıf dolması tarifi

Dışı çıtır, içi ceviz dolu ve şerbeti tam kıvamında olan kadayıf dolması, özellikle Erzurum mutfağının en sevilen tatlıları arasında yer alıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz kadayıf dolması tarifi ve püf noktaları.
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Kadayıf dolması, tel kadayıfın ceviz içiyle sarılarak yumurtaya bulanması ve kızartıldıktan sonra şerbetle buluşturulmasıyla hazırlanan geleneksel bir Türk tatlısıdır. Bayram sofralarından özel davetlere kadar birçok özel günde tercih edilen bu lezzet, çıtır dokusu ve yoğun aromasıyla tatlı severlerin vazgeçilmezleri arasında yer alır.

KADAYIF DOLMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Tatlı için

  • 500 gram tel kadayıf
  • 2 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi
  • 3 adet yumurta
  • Sıvı yağ (kızartmak için)

Şerbeti için

  • 3 su bardağı toz şeker
  • 3 su bardağı su
  • Yarım limonun suyu

KADAYIF DOLMASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu tencereye alarak kaynatın. Kaynamaya başladıktan yaklaşık 10 dakika sonra limon suyunu ekleyin ve birkaç dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alıp tamamen soğumaya bırakın.

Tel kadayıftan avuç içi büyüklüğünde parçalar alın ve elinizle hafifçe açın. Ortasına ceviz içini yerleştirerek sıkıca rulo şeklinde sarın. Tüm kadayıfları aynı şekilde hazırlayın.

Yumurtaları derin bir kapta çırpın. Hazırladığınız kadayıf rulolarını yumurtaya tamamen bulayın.

Derin bir tavada sıvı yağı kızdırın ve kadayıf dolmalarını her tarafı altın sarısı renk alana kadar kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın.

İlk sıcaklığı geçen kadayıf dolmalarını soğuk şerbete alın. Yaklaşık 10-15 dakika şerbetini çektikten sonra servis tabağına alabilirsiniz.

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