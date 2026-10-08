Dışı çıtır, içi nefis! Tam ölçülü paçanga böreği tarifi

Türk mutfağının sevilen ara sıcaklarından biri olan paçanga böreği, dışının çıtırlığı ve içindeki erimiş kaşar peyniriyle sofralarda kendine özel bir yer ediniyor. Pastırmanın yoğun aroması domates ve biberin tazeliğiyle dengelenirken, kaşar peyniri böreğe yumuşak ve uzayan bir doku kazandırıyor. Klasik tarifte hazırlanan iç harç üçgen şeklindeki yufkaya yerleştirilip rulo şeklinde sarılıyor ve kızgın yağda kızartılıyor.

PAÇANGA BÖREĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 adet yufka

100 gram pastırma

100 gram kaşar peyniri

1 adet domates

2 adet yeşil biber

Kızartmak için sıvı yağ

PAÇANGA BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle domatesin kabuklarını soyup küçük küpler halinde doğrayın. Domatesin fazla suyunu süzerek bir kenara alın. Yeşil biberleri de ince şekilde doğrayın. Pastırmayı küçük parçalar halinde kesin ve kaşar peynirini rendeleyin. Tüm iç harç malzemelerini geniş bir kapta karıştırın.

Yufkaları üst üste serin ve her birini dört eşit parçaya bölün. Böylece üçgen yufka parçaları elde edin. Her parçanın geniş kısmına hazırladığınız iç harçtan yerleştirin.

Önce yufkanın kenarlarını içeri doğru katlayın. Ardından sigara böreği sarar gibi, ancak daha geniş olacak şekilde sıkıca rulo yaparak sarın. Yufkanın ucunu suyla hafifçe ıslatıp kapatın. Böylece kızartma sırasında böreğin açılmasını önleyebilirsiniz.

Derin bir tavaya sıvı yağı alın ve iyice kızdırın. Hazırladığınız paçanga böreklerini kızgın yağda çevirerek her tarafı altın rengini alana kadar kızartın. Fazla yağını bırakması için kağıt havlu serili tabağa alın ve sıcak servis edin.

PAÇANGA BÖREĞİNİN PÜF NOKTALARI

Paçanga böreğinin çıtır çıtır olması için en önemli noktalardan biri, domatesin fazla suyunu kullanmamaktır. Fazla sulu iç harç, yufkanın yumuşamasına ve kızartma sırasında böreğin açılmasına neden olabilir.

Börekleri sararken kenarlarını içe doğru katlamak ve uçlarını suyla iyice kapatmak da önemlidir. Yağın yeterince kızgın olması, yufkanın fazla yağ çekmeden kısa sürede çıtırlaşmasına yardımcı olur.

PAÇANGA BÖREĞİ FIRINDA YAPILIR MI?

Paçanga böreği yalnızca kızartılarak değil, fırında da hazırlanabilir. Daha hafif bir alternatif isteyenler sardıkları börekleri yağlı kağıt serili tepsiye dizerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-30 dakika pişirebilir. Fırında hazırlanan tariflerde böreklerin üzerine yumurta ve süt karışımı sürülüp galeta ununa bulanması da çıtır bir dış yüzey elde etmeye yardımcı olabilir.