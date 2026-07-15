Dışı çıtır, içi serinlik dolu efsane lezzet: Kızarmış dondurma tarifi

Kızarmış dondurma, dışı çıtır kaplaması ve içi soğuk kalan yumuşacık dokusuyla ilgi çekici tatlılardan biridir. Özel kaplama harcı sayesinde kısa sürede kızartılarak hazırlanan bu tarif, sıcak ve soğuk lezzeti aynı anda sunmasıyla dikkat çeker. Evde doğru tekniklerle kolayca hazırlanabilen kızarmış dondurma; özel davetlerde, yaz sofralarında ve farklı tatlı tarifleri denemek isteyenler için harika bir alternatiftir. İşte püf noktalarıyla çıtır kaplamalı kızarmış dondurma tarifi....
KIZARMIŞ DONDURMA TARİFİ
Malzemeler
- 800 gram sütlü kesme dondurma
- 2 adet yumurta akı
- 1 su bardağı rendelenmiş Hindistan cevizi
- 3/4 su bardağı iri çekilmiş fındık
- 3/4 su bardağı mısır gevreği
- 1 yemek kaşığı galeta unu
- 1 yemek kaşığı esmer şeker
- Yarım çay kaşığı tarçın
Kızartmak için:
- 1,5 su bardağı ayçiçek yağı
KIZARMIŞ DONDURMA YAPILIŞI
Kesme dondurmayı 10 eşit parçaya ayırın ve her parçayı avuç içinde yuvarlayarak top şekline getirin.
Dondurma toplarını Hindistan cevizine bulayın ve streç filmle kapattıktan sonra en az 12 saat derin dondurucuda bekletin.
Fındık, mısır gevreği, galeta unu, esmer şeker ve tarçını rondodan geçirerek kaplama harcını hazırlayın.
Yumurta aklarını hafifçe çırpın.
Donmuş dondurma toplarını önce yumurta akına, ardından hazırladığınız kaplama harcına bulayın. Aynı işlemi ikinci kez tekrarlayın.
Kaplanan dondurmaları tekrar derin dondurucuda en az 12 saat bekletin.
Servis etmeden hemen önce yağı iyice kızdırın ve dondurmaları 10–20 saniye kadar kızartın.
Bekletmeden sıcak dış kaplama ve soğuk iç dokusuyla servis edin.
Afiyet olsun!