Dışı çıtır, içi serinlik dolu efsane lezzet: Kızarmış dondurma tarifi

Kızarmış dondurma, dışı çıtır kaplaması ve içi soğuk kalan yumuşacık dokusuyla ilgi çekici tatlılardan biridir. Özel kaplama harcı sayesinde kısa sürede kızartılarak hazırlanan bu tarif, sıcak ve soğuk lezzeti aynı anda sunmasıyla dikkat çeker. Evde doğru tekniklerle kolayca hazırlanabilen kızarmış dondurma; özel davetlerde, yaz sofralarında ve farklı tatlı tarifleri denemek isteyenler için harika bir alternatiftir. İşte püf noktalarıyla çıtır kaplamalı kızarmış dondurma tarifi....