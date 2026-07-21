Dışı çıtır, içi uzayan lezzet: Üç peynirli tost tarifi

Kahvaltıdan ara öğüne kadar günün her saatinde pratik bir alternatif olan üç peynirli tost, eriyen peynirlerin uyumuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Kaşar, cheddar ve beyaz peynirin bir araya geldiği bu tarif, kısa sürede hazırlanmasıyla da öne çıkıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz üç peynirli tost tarifi...

ÜÇ PEYNİRLİ TOST İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 dilim tost ekmeği

2 dilim kaşar peyniri

2 dilim cheddar peyniri

50 gram beyaz peynir

1 yemek kaşığı tereyağı

İsteğe bağlı olarak kekik, pul biber veya karabiber

ÜÇ PEYNİRLİ TOST NASIL YAPILIR?

Ekmekleri hazırlayın

Tost ekmeklerinin dış yüzeylerine ince bir tabaka tereyağı sürün. Bu işlem tostun daha çıtır olmasını sağlar.

Peynirleri yerleştirin

İç kısma önce kaşar peynirini, ardından cheddar peynirini yerleştirin. Üzerine ufalanmış beyaz peyniri eşit şekilde serpiştirin. Dilerseniz baharat ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz.

Tostu pişirin

Tost makinesini önceden ısıtın. Hazırladığınız tostları makineye yerleştirerek peynirler tamamen eriyene ve ekmeklerin üzeri altın rengini alana kadar yaklaşık 4-6 dakika pişirin.

Sıcak servis edin

Tostu bekletmeden sıcak olarak servis edin. Yanında domates, salatalık, zeytin veya taze yeşilliklerle sunabilirsiniz.