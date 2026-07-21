Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dışı çıtır, içi uzayan lezzet: Üç peynirli tost tarifi

Dışı çıtır, içi uzayan lezzet: Üç peynirli tost tarifi

21.07.2026 10:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Dışı çıtır, içi uzayan lezzet: Üç peynirli tost tarifi

Dışı altın renginde çıtır, içi ise uzayan erimiş peynirle dolu üç peynirli tost, kahvaltı ve ara öğünler için hem pratik hem de doyurucu bir lezzet sunuyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis üç peynirli tost tarifi...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kahvaltıdan ara öğüne kadar günün her saatinde pratik bir alternatif olan üç peynirli tost, eriyen peynirlerin uyumuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Kaşar, cheddar ve beyaz peynirin bir araya geldiği bu tarif, kısa sürede hazırlanmasıyla da öne çıkıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz üç peynirli tost tarifi...

ÜÇ PEYNİRLİ TOST İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 4 dilim tost ekmeği
  • 2 dilim kaşar peyniri
  • 2 dilim cheddar peyniri
  • 50 gram beyaz peynir
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • İsteğe bağlı olarak kekik, pul biber veya karabiber

ÜÇ PEYNİRLİ TOST NASIL YAPILIR?

Ekmekleri hazırlayın

Tost ekmeklerinin dış yüzeylerine ince bir tabaka tereyağı sürün. Bu işlem tostun daha çıtır olmasını sağlar.

Peynirleri yerleştirin

İç kısma önce kaşar peynirini, ardından cheddar peynirini yerleştirin. Üzerine ufalanmış beyaz peyniri eşit şekilde serpiştirin. Dilerseniz baharat ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz.

Tostu pişirin

Tost makinesini önceden ısıtın. Hazırladığınız tostları makineye yerleştirerek peynirler tamamen eriyene ve ekmeklerin üzeri altın rengini alana kadar yaklaşık 4-6 dakika pişirin.

Sıcak servis edin

Tostu bekletmeden sıcak olarak servis edin. Yanında domates, salatalık, zeytin veya taze yeşilliklerle sunabilirsiniz.

İlgili Konular: #kaşar peynir #kahvaltılık tarifler #üç peynirli tost

İlgili Haberler

Türk mutfağının tartışmasız başyapıtı: Tam ölçülü karnıyarık tarifi...
Türk mutfağının tartışmasız başyapıtı: Tam ölçülü karnıyarık tarifi... Geleneksel damak tadından vazgeçemeyen geniş okur kitleleri için, patlıcanları yağda kızartmak yerine fırında hafifçe közleyerek hazırladığımız bu versiyon, hem mideleri yormuyor hem de orijinal lezzetinden zerre ödün vermiyor.
Akşam yemeği telaşına son: Her evin kurtarıcısı fırında soslu tavuk ve patates tarifi...
Akşam yemeği telaşına son: Her evin kurtarıcısı fırında soslu tavuk ve patates tarifi... Geniş kitlelerin asla hayır diyemeyeceği fırında soslu tavuk ve patates, 7'den 70'e herkesin sofrasında baş köşeyi hak ediyor. Üstelik tek tepside piştiği için bulaşık derdini de ortadan kaldırıyor.
Dünya trendi mutfağından: Ev yapımı Kore usulü tteokbokki tarifi...
Dünya trendi mutfağından: Ev yapımı Kore usulü tteokbokki tarifi... Ev yapımı pirinç keklerinin o meşhur esnek dokusu ve tatlı-acı sosun kusursuz uyumuyla hazırlanan bu tarif, farklı kültürlere ilgi duyan okurlarınızın tarif defterlerinde yeni bir sayfa açacak.