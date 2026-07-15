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Dışı ince, içi bol harçlı tarif: İçli köfte nasıl yapılır?

Dışı ince, içi bol harçlı tarif: İçli köfte nasıl yapılır?

15.07.2026 16:37:00
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Haber Merkezi
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Dışı ince, içi bol harçlı tarif: İçli köfte nasıl yapılır?

Türk mutfağının en sevilen yöresel yemeklerinden biri olan içli köfte, ince bulgur hamuru ve bol baharatlı kıymalı iç harcıyla sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz içli köfte tarifi ve püf noktaları.
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İçli köfte, Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde severek tüketilen geleneksel bir lezzettir. İnce bulgurdan hazırlanan dış hamurun içerisine kıymalı, soğanlı ve cevizli harç doldurularak hazırlanan içli köfte, haşlanarak ya da kızartılarak servis edilebilir. Doğru teknikle hazırlandığında dışı ince, içi ise bol malzemeli olan içli köfte sofraların yıldızı olur.

İÇLİ KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Dış hamur için

  • 2 su bardağı ince köftelik bulgur
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Tuz
  • Yaklaşık 1 su bardağı sıcak su

İç harcı için

  • 300 gram orta yağlı kıyma
  • 2 adet kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Tuz
  • İnce kıyılmış maydanoz

İÇLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

İlk olarak ince bulguru geniş bir kaba alın ve üzerine sıcak suyu ekleyerek yaklaşık 15 dakika dinlendirin. Bulgur şiştikten sonra irmik, yumurta, un, salça ve baharatları ilave ederek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

İç harcı için sıvı yağda ince doğranmış soğanları kavurun. Kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Baharatları ve cevizi ilave ederek birkaç dakika daha kavurun. Son olarak ince doğranmış maydanozu ekleyip harcı soğumaya bırakın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizi hafifçe ıslatarak hamuru ince bir şekilde açın. Ortasına hazırladığınız kıymalı harçtan koyun ve uçlarını kapatarak klasik içli köfte şeklini verin.

Hazırlanan köfteleri kaynar ve hafif tuzlu suda yaklaşık 6-8 dakika haşlayabilir veya kızgın yağda altın sarısı renk alana kadar kızartabilirsiniz.

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