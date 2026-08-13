Dışı kıtır kıtır içi yumuşacık: General Tso Tavuğu

Asya restoranlarının en popüler ana yemeklerinden biri olan General Tso Tavuğu, doku ve tat tezatlığının zirvesidir. Bu tarifin sırrı, tavukların mısır nişastası ve yumurta akı ile kaplanarak yüksek ısıda cips gibi çıtırlaştırılması, ardından yoğun aromalı yapışkan sosun tavukların çıtırlığını bozmadan üzerini ayna gibi kaplamasıdır.

GENERAL TSO TAVUĞU TARİFİ

Malzemeler

600 gram kemiksiz tavuk pirzola / kalça eti (kuşbaşı doğranmış)

1 adet yumurta akı

1 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı pirinç sirkesi veya elma sirkesi

4 yemek kaşığı mısır nişastası (kaplamak için)

Kızartmak için bol sıvı yağ

3 yemek kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı esmer şeker veya bal

1 yemek kaşığı pirinç sirkesi

1 tatlı kaşığı acı biber sosu (Sriracha veya pul biber)

1 çay bardağı tavuk suyu veya su

1 tatlı kaşığı mısır nişastası (sosu koyulaştırmak için)

3 diş sarımsak (ince kıyılmış)

1 tatlı kaşığı taze zencefil (rendelenmiş)

2-3 adet kuru acı biber (isteğe bağlı)

Taze soğan (ince kıyılmış) ve kavrulmuş susam

Sade haşlanmış yasemin veya basmati pirinç

Yapılışı