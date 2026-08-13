Dışı kıtır kıtır içi yumuşacık: General Tso Tavuğu

Asya restoranlarının en popüler ana yemeklerinden biri olan General Tso Tavuğu, doku ve tat tezatlığının zirvesidir. Bu tarifin sırrı, tavukların mısır nişastası ve yumurta akı ile kaplanarak yüksek ısıda cips gibi çıtırlaştırılması, ardından yoğun aromalı yapışkan sosun tavukların çıtırlığını bozmadan üzerini ayna gibi kaplamasıdır.
GENERAL TSO TAVUĞU TARİFİ
Malzemeler
- 600 gram kemiksiz tavuk pirzola / kalça eti (kuşbaşı doğranmış)
- 1 adet yumurta akı
- 1 yemek kaşığı soya sosu
- 1 yemek kaşığı pirinç sirkesi veya elma sirkesi
- 4 yemek kaşığı mısır nişastası (kaplamak için)
- Kızartmak için bol sıvı yağ
- 3 yemek kaşığı soya sosu
- 2 yemek kaşığı esmer şeker veya bal
- 1 yemek kaşığı pirinç sirkesi
- 1 tatlı kaşığı acı biber sosu (Sriracha veya pul biber)
- 1 çay bardağı tavuk suyu veya su
- 1 tatlı kaşığı mısır nişastası (sosu koyulaştırmak için)
- 3 diş sarımsak (ince kıyılmış)
- 1 tatlı kaşığı taze zencefil (rendelenmiş)
- 2-3 adet kuru acı biber (isteğe bağlı)
- Taze soğan (ince kıyılmış) ve kavrulmuş susam
- Sade haşlanmış yasemin veya basmati pirinç
Yapılışı
- Kuşbaşı tavuk etlerini bir kaseye alın. Üzerine yumurta akını, 1 yemek kaşığı soya sosunu ve 1 yemek kaşığı sirkeyi ekleyip karıştırın. Ardından mısır nişastasını ekleyip tüm tavukların üzeri beyaz, koyu bir kaplamayla örtülene kadar harmanlayın.
- Bir kasede soya sosunu, esmer şekeri, sirkeyi, acı sosu, tavuk suyunu ve 1 tatlı kaşığı mısır nişastasını şeker eriyene kadar çırpın.
- Derin bir tencerede yağı 180°C ısıtın. Tavukları birbirine yapıştırmadan teker teker yağa atın. Dış katmanı sertleşip altın sarısı olana kadar 4-5 dakika kızartın. Kağıt havluya alın. (Tam çıtırlık için 2 dakika bekleyip kızgın yağda 1 dakika daha ikinci kez kızartabilirsiniz).
- Geniş bir tavada veya Wok'ta 1 yemek kaşığı sıvı yağı ısıtın. Kıyılmış sarımsağı, zencefili ve kuru acı biberleri ekleyip kokusu çıkana kadar 30 saniye soteleyin.
- Hazırladığınız sıvı sos karışımını tavaya dökün. Sos kabararak koyulaşmaya ve yapışkan bir kıvam almaya başladığında (yaklaşık 1 dakika), kızarmış çıtır tavukları hemen tavaya atın.
- Yüksek ateşte tavukları sallayarak sosun her bir parçayı tamamen kaplamasını sağlayın (tavada 30-45 saniyeden fazla tutmayın ki çıtırlığı kaçmasın) ve ocaktan alın.