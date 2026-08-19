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Dışı kızarmış, içi yumuşacık: MasterChef mangalda ciğer şiş tarifi
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Dışı kızarmış, içi yumuşacık: MasterChef mangalda ciğer şiş tarifi

19.08.2026 18:42:00
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Haber Merkezi
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Dışı kızarmış, içi yumuşacık: MasterChef mangalda ciğer şiş tarifi

Kömür ateşinde kısa sürede pişen, kuyruk yağıyla lezzeti katlanan mangalda ciğer şiş, doğru hazırlanıp pişirildiğinde yumuşacık dokusuyla sofraların favorisi oluyor.

Dışı kızarmış, içi yumuşacık: MasterChef mangalda ciğer şiş tarifi

Mangal denince akla yalnızca köfte ve sucuk gelmiyor; mangalda ciğer şiş de kendine özgü aromasıyla ızgara sofralarının en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Kuzu ciğerin kuyruk yağıyla birlikte şişe dizilmesi, baharatlarla lezzetlendirilmesi ve yüksek ateşte kısa sürede pişirilmesiyle hazırlanan bu tarif, özellikle ciğer sevenlerin vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Yanında közlenmiş biber, domates, sumaklı soğan, maydanoz ve lavaşla servis edildiğinde tam bir mangal ziyafetine dönüşüyor. İşte lokum kıvamında mangalda ciğer şiş tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...

Dışı kızarmış, içi yumuşacık: MasterChef mangalda ciğer şiş tarifi

MANGALDA CİĞER ŞİŞ TARİFİ

Malzemeler

  • 1 kilogram kuzu ciğer
  • 250 gram kuzu kuyruk yağı veya iç yağı
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı toz biber
  • 1 tatlı kaşığı sumak

Servis için:

  • Domates
  • Biber
  • Soğan
  • Maydanoz
  • Lavaş

MANGALDA CİĞER ŞİŞ YAPILIŞI

Kuzu ciğerin zarını ve damarlarını temizleyin.

Ciğeri yıkamadan kuşbaşı büyüklüğünde küpler halinde doğrayın.

Çok kanlıysa doğradıktan sonra bir süre süzgeçte bekleterek fazla kanının süzülmesini sağlayabilirsiniz.

Kuyruk yağını da ciğerlerle benzer büyüklükte doğrayın.

Ciğerleri geniş bir kaba alın.

Kimyon, pul biber, toz biber ve sumağı ekleyerek baharatlar her yerine eşit şekilde dağılana kadar karıştırın.

Bu aşamada tuz eklemeyin.

İnce kebap şişlerine iki parça ciğer ve bir parça kuyruk yağı olacak şekilde dizin.

Daha yağlı bir lezzet isterseniz bir ciğer ve bir kuyruk yağı şeklinde de sıralayabilirsiniz.

Hazırladığınız şişleri kor haline gelmiş mangal ateşinin üzerine yerleştirin.

Ciğer hızlı piştiği için şişleri sık sık çevirerek kontrollü şekilde pişirin.

Yaklaşık 5-10 dakika içinde dışı güzelce kızarıp içi piştiğinde mangaldan alın.

Mangalda ciğer şişleri közlenmiş domates ve biber, sumaklı soğan, maydanoz ve lavaş eşliğinde sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!

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