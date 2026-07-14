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Doğal tatlılığıyla nefis bir lezzet: Hurmalı kek tarifi

Doğal tatlılığıyla nefis bir lezzet: Hurmalı kek tarifi

14.07.2026 11:31:00
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Haber Merkezi
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Doğal tatlılığıyla nefis bir lezzet: Hurmalı kek tarifi

Doğal tatlılığı ve yumuşak dokusuyla öne çıkan hurmalı kek, çay saatlerinden kahvaltılara kadar keyifle tüketilebilen lezzetli bir alternatif sunuyor. Peki, hurmalı kek nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve tam kıvamında bir kek hazırlamanın püf noktaları.
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Lif, vitamin ve mineral açısından zengin olan hurma, kek tariflerine hem lezzet hem de doğal bir tat katıyor. Çekirdekleri çıkarılıp doğranan hurmalarla hazırlanan bu tarif, yumuşak dokusu ve yoğun aromasıyla damaklarda iz bırakıyor. Ceviz, tarçın ve vanilya gibi malzemelerle zenginleştirilebilen hurmalı kek, pratik hazırlanışı sayesinde mutfakta fazla zaman harcamadan lezzetli bir tatlı hazırlamak isteyenlerin favorileri arasında yer alıyor.

HURMALI KEK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 12-15 adet çekirdeksiz hurma
  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı süt
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz (isteğe bağlı)
  • Bir tutam tuz

HURMALI KEK NASIL YAPILIR?

Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp küçük küpler halinde doğrayın. Daha yumuşak bir doku için 10 dakika ılık suda bekletip süzebilirsiniz.

Fırını 180 dereceye ayarlayarak önceden ısıtın.

Yumurtaları ve şekeri köpük kıvamına gelene kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyerek karıştırın.

Un, kabartma tozu, vanilin ve tarçını eleyerek karışıma ilave edin.

Doğranmış hurmaları ve isteğe bağlı cevizi ekleyip spatula yardımıyla nazikçe karıştırın.

Hamuru yağlanmış kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin.

Kürdan testi temiz çıkıyorsa keki fırından alın. Ilındıktan sonra kalıptan çıkararak servis edin.

Hurmalı kek yapmanın püf noktaları

Hurmaları önceden ılık suda bekletmek kekin daha yumuşak olmasını sağlar.

Hamuru hazırlarken unu mutlaka eleyerek kullanın. Bu işlem kekin daha iyi kabarmasına yardımcı olur.

Hurmaları una bulayarak hamura eklerseniz pişirme sırasında dibe çökmelerini önleyebilirsiniz.

Tarçın ve ceviz, hurmanın aromasını daha da belirgin hale getirir.

Fırının kapağını ilk 30 dakika açmamaya özen gösterin. Böylece kekiniz sönmeden kabarır.

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