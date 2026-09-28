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Domatesi böyle kurutun, kış boyu tüketin! Evde domates kurutmanın püf noktaları

Domatesi böyle kurutun, kış boyu tüketin! Evde domates kurutmanın püf noktaları

28.09.2026 14:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Domatesi böyle kurutun, kış boyu tüketin! Evde domates kurutmanın püf noktaları

Yaz aylarında bol ve lezzetli olan domatesleri kış aylarında da tüketmek isteyenler, evde domates kurutma yöntemlerini araştırıyor. Güneşte veya fırında kurutulabilen domatesler için doğru yöntem ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Peki evde domates nasıl kurutulur?
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Yaz aylarında bol ve lezzetli olan domatesleri kış aylarında da tüketmek isteyenler, evde domates kurutma yöntemlerini araştırıyor. Doğru şekilde kurutulan domatesler uzun süre saklanabilir ve yemeklerden kahvaltılıklara kadar pek çok tarifte kullanılabilir. Peki evde domates nasıl kurutulur? Güneşte domates kurutmanın püf noktaları neler? İşte adım adım domates kurutma yöntemi…

EVDE DOMATES KURUTMAK İÇİN HANGİ DOMATESLER TERCİH EDİLMELİ?

Domates kuruturken öncelikle etli ve fazla sulu olmayan domatesleri tercih etmek gerekir. Salçalık domatesler veya Roma tipi domatesler bu işlem için oldukça uygundur.

Domateslerin olgun, sağlam ve çürüksüz olması da önemlidir. Çok yumuşamış veya üzerinde bozulma bulunan domatesler kurutma işlemi için kullanılmamalıdır.

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GÜNEŞTE DOMATES NASIL KURUTULUR?

Domatesleri güneşte kurutmak için öncelikle güzelce yıkayın ve tamamen kurulayın. Domatesleri büyüklüğüne göre ikiye ya da dörde bölün. Çok sulu olan domateslerin çekirdeklerini ve fazla suyunu hafifçe ayırabilirsiniz.

Hazırladığınız domatesleri kesik tarafları yukarı bakacak şekilde temiz bir tepsi, tel ızgara veya kurutma filesine yerleştirin. Üzerlerine isteğe bağlı olarak az miktarda kaya tuzu serpebilirsiniz.

Tepsiyi doğrudan güneş alan, temiz ve hava akımı bulunan bir yere koyun. Domateslerin gece boyunca nem almaması için akşamları üzerlerini kapatmak veya kapalı bir alana almak gerekir.

Domateslerin kuruma süresi hava sıcaklığına, nem oranına, domateslerin büyüklüğüne ve içerdiği su miktarına göre değişebilir. Kuruyan domatesler tamamen sertleşmek zorunda değildir; hafif esnek ve nemi büyük ölçüde gitmiş bir kıvamda olabilir.

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FIRINDA DOMATES NASIL KURUTULUR?

Güneşte kurutma imkânı olmayanlar için fırın yöntemi de kullanılabilir. Domatesleri yıkayıp kuruladıktan sonra ikiye veya dörde bölün ve yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine dizin.

Domatesleri düşük sıcaklıkta, yaklaşık 80-100 derece civarında fırında yavaş yavaş kurutabilirsiniz. Fırının kapağını ara sıra açarak içeride oluşan nemin çıkmasını sağlamak kurutma sürecine yardımcı olur.

Domateslerin yanmaması için düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Fırının gücüne, domateslerin büyüklüğüne ve su oranına bağlı olarak kuruma süresi değişecektir.

DOMATES KURUTURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Domateslerin güvenli ve kaliteli şekilde kuruması için bazı noktalara dikkat etmek gerekir:

Domatesleri kurutmadan önce iyice yıkayıp kurulayın.

Çürük veya küflenmiş domatesleri kullanmayın.

Parçaları mümkün olduğunca benzer kalınlıkta kesin.

Domatesleri üst üste koymayın.

Güneşte kurutuyorsanız temiz ve hava alan bir ortam tercih edin.

Gece oluşabilecek nemden koruyun.

Küf, kötü koku veya bozulma fark ettiğiniz ürünleri tüketmeyin.

KURUTULMUŞ DOMATES NASIL SAKLANIR?

Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra domateslerin tamamen soğumasını bekleyin. Temiz ve kuru, hava geçirmeyen bir kapta saklayabilirsiniz. Saklama koşulları, domatesin ne kadar kuruduğuna ve kullanılan yönteme göre değişebileceğinden, nemli kalan domateslerin bozulma riskine karşı dikkatli olunmalıdır.

Kuruttuğunuz domatesleri yemeklerde, makarnalarda, salatalarda, pizzalarda ve kahvaltılık tariflerde kullanabilirsiniz.

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