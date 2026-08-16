Domatesin içine gizlenen lezzet: Frenk kebabı tarifi

Domatesin bol olduğu mevsimde denemek için nefis bir seçenek olan Frenk kebabı, kıymalı harcın domatesle buluştuğu özel bir tarif. Hazırlaması oldukça kolay olan bu yemek, özellikle kalabalık sofralarda şık bir sunum sağlıyor. İşte nefis Frenk kebabı tarifi...