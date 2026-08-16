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Domatesin içine gizlenen lezzet: Frenk kebabı tarifi
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Domatesin içine gizlenen lezzet: Frenk kebabı tarifi

16.08.2026 19:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Domatesin içine gizlenen lezzet: Frenk kebabı tarifi

Gaziantep ve Şanlıurfa mutfağının sevilen lezzetlerinden Frenk kebabı, domates ve kıymalı harcın nefis uyumunu sofralara taşıyor.

Domatesin içine gizlenen lezzet: Frenk kebabı tarifi

Domatesin bol olduğu mevsimde denemek için nefis bir seçenek olan Frenk kebabı, kıymalı harcın domatesle buluştuğu özel bir tarif. Hazırlaması oldukça kolay olan bu yemek, özellikle kalabalık sofralarda şık bir sunum sağlıyor. İşte nefis Frenk kebabı tarifi...

Domatesin içine gizlenen lezzet: Frenk kebabı tarifi

FRENK KEBABI TARİFİ

Malzemeler

Köfte harcı için:

  • 700 gram dana kıyma
  • 1 adet rendelenmiş soğan
  • 2 adet kapya biber
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 13 adet orta boy domates

Pişirmek için:

  • 1/2 su bardağı sıvı yağ
  • 2 su bardağı su

FRENK KEBABI YAPILIŞI

Kıyma, rendelenmiş soğan, doğranmış kapya biber, domates ve biber salçasını geniş bir kaba alın.

Tuz, pul biber ve karabiberi ekleyerek tüm malzemeler iyice özdeşleşene kadar yoğurun.

Domatesleri yıkayın ve sap kısımları alta gelecek şekilde her birine dört kesik atın. 

Domatesleri tamamen ayırmamaya dikkat edin.

Hazırladığınız kıymalı harçtan parçalar koparıp domateslerin kesik kısımlarına yerleştirin.

Harçla doldurduğunuz domatesleri fırın tepsisine aralıklı şekilde dizin.

Sıvı yağ ve suyu karıştırarak domateslerin üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 35 dakika kontrollü şekilde pişirin.

Fırından çıkan Frenk kebabını sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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