Domatesin içine gizlenen lezzet: Frenk kebabı tarifi

Domatesin bol olduğu mevsimde denemek için nefis bir seçenek olan Frenk kebabı, kıymalı harcın domatesle buluştuğu özel bir tarif. Hazırlaması oldukça kolay olan bu yemek, özellikle kalabalık sofralarda şık bir sunum sağlıyor. İşte nefis Frenk kebabı tarifi...
FRENK KEBABI TARİFİ
Malzemeler
Köfte harcı için:
- 700 gram dana kıyma
- 1 adet rendelenmiş soğan
- 2 adet kapya biber
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1,5 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 13 adet orta boy domates
Pişirmek için:
- 1/2 su bardağı sıvı yağ
- 2 su bardağı su
FRENK KEBABI YAPILIŞI
Kıyma, rendelenmiş soğan, doğranmış kapya biber, domates ve biber salçasını geniş bir kaba alın.
Tuz, pul biber ve karabiberi ekleyerek tüm malzemeler iyice özdeşleşene kadar yoğurun.
Domatesleri yıkayın ve sap kısımları alta gelecek şekilde her birine dört kesik atın.
Domatesleri tamamen ayırmamaya dikkat edin.
Hazırladığınız kıymalı harçtan parçalar koparıp domateslerin kesik kısımlarına yerleştirin.
Harçla doldurduğunuz domatesleri fırın tepsisine aralıklı şekilde dizin.
Sıvı yağ ve suyu karıştırarak domateslerin üzerine gezdirin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 35 dakika kontrollü şekilde pişirin.
Fırından çıkan Frenk kebabını sıcak olarak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!