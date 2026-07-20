Dünya trendi mutfağından: Ev yapımı Kore usulü tteokbokki tarifi...

Son dönemde diziler, filmler ve sosyal medya sayesinde tüm dünyada bir fırtına gibi esen Uzak Doğu kültürü, okurların mutfak alışkanlıklarına da yön veriyor. Özellikle gençlerin ve yeni tatlar denemeyi sevenlerin favorisi olan meşhur Kore sokak lezzeti Tteokbokki (Acı Soslu Pirinç Keki), marketlerde aranan en popüler ürünlerden biri...

MALZEMELER

Pirinç Kekleri (Tteok) İçin:

1 su bardağı pirinç unu

Yarım çay bardağı nişasta (Buğday veya mısır)

Yeteri kadar sıcak su (Yaklaşık yarım su bardağı)

Yarım çay kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı susam yağı (veya sıvı yağ)

O Meşhur Tatlı-Acı Sos İçin:

2 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı acı biber salçası (Eğer varsa orijinal Kore Gochujang salçası)

1 yemek kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı toz şeker (veya esmer şeker)

1 çay kaşığı pul biber

Üzeri için: Bolca taze soğan (ince kıyılmış) ve kavrulmuş susam

İsteğe bağlı ilaveler: Haşlanmış yumurta ve ince şerit doğranmış lahana

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin bir kaseye pirinç ununu, nişastayı ve tuzu alın. Üzerine azar azar sıcak su ekleyerek bir spatula yardımıyla karıştırın. Hamur toparlanmaya başladığında elinize sıvı yağ sürüp, kulak memesi kıvamında, ele yapışmayan pürüzsüz bir hamur elde edene kadar iyice yoğurun.

Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. İki elinizle tezgahın üzerinde yuvarlayarak serçe parmağı kalınlığında uzun şeritler (çubuklar) elde edin. Bu şeritleri yaklaşık 4-5 santim uzunluğunda keserek pirinç keklerinizi hazırlayın.

Geniş bir tavaya veya sığ bir tencereye 2 su bardağı sıcak suyu alın. İçine salçayı, soya sosunu, şekeri ve pul biberi ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırıp kaynamaya bırakın.

Sos kaynamaya başladığında, hazırladığınız pirinç keklerini (varsa ince doğranmış lahanaları da) tavanın içine atın. Ocağın altını orta dereceye getirin.

Sos yavaş yavaş suyunu çekip hafifçe ağda gibi koyulaşana ve pirinç kekleri tamamen yumuşayana kadar (yaklaşık 10-15 dakika) ara sıra nazikçe karıştırarak pişirin.

Sos tamamen keklere yapışıp parlak bir görünüm aldığında ocaktan alın. Üzerine bolca ince kıyılmış taze soğan ve kavrulmuş susam serpiştirerek o meşhur sokak lezzetini sıcak sıcak servis yapın.