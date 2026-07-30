Ege mutfağının hafif lezzeti: Kabak çığırtma tarifi

Ege mutfağının sevilen zeytinyağlı yemeklerinden kabak çığırtma, az malzemeyle hazırlanan hafif ve lezzetli tariflerden biri. Kabakların zeytinyağında soğan, domates ve salçayla buluştuğu bu yemek, adını pişirme sırasında çıkan cızırtı sesinden alıyor. Özellikle yaz aylarında taze kabaklarla hazırlanan kabak çığırtma, sofralara ferah bir lezzet taşıyor. İşte nefis kabak çığırtma tarifi...