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Ege mutfağının hafif lezzeti: Kabak çığırtma tarifi
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Ege mutfağının hafif lezzeti: Kabak çığırtma tarifi

30.07.2026 15:00:00
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Haber Merkezi
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Ege mutfağının hafif lezzeti: Kabak çığırtma tarifi

Zeytinyağı, domates ve soğanla buluşan kabakla hazırlanan kabak çığırtma, hafif ve aromatik yapısıyla yaz sofralarına yakışan nefis bir zeytinyağlıdır.

Ege mutfağının hafif lezzeti: Kabak çığırtma tarifi

Ege mutfağının sevilen zeytinyağlı yemeklerinden kabak çığırtma, az malzemeyle hazırlanan hafif ve lezzetli tariflerden biri. Kabakların zeytinyağında soğan, domates ve salçayla buluştuğu bu yemek, adını pişirme sırasında çıkan cızırtı sesinden alıyor. Özellikle yaz aylarında taze kabaklarla hazırlanan kabak çığırtma, sofralara ferah bir lezzet taşıyor. İşte nefis kabak çığırtma tarifi...

Ege mutfağının hafif lezzeti: Kabak çığırtma tarifi

KABAK ÇIĞIRTMA TARİFİ

Malzemeler:

  • 2 adet kabak
  • 1 adet soğan
  • 1 adet domates
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 adet küp şeker
  • 1 tutam tuz
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tutam doğranmış dereotu
  • Bir miktar sıcak su

KABAK ÇIĞIRTMA YAPILIŞI

Kabakları yıkayın ve kabuklarını tamamen soymadan bir çatal yardımıyla boydan boya derin çizikler atın.

Çizik attığınız kabakları parmak kalınlığında jülyen şeklinde doğrayın. 

Geniş bir tavaya zeytinyağını alın ve kabakları hafifçe kavurun.

Piyazlık doğradığınız soğanları tavaya ekleyin. 

Soğanlar diriliğini kaybedene kadar sebzeleri birlikte soteleyin.

Ardından domates salçasını, küp küp doğranmış domatesi, küp şekeri ve tuzu ekleyin. 

Malzemeleri güzelce harmanlayın.

Yemeğin kıvam alması için bir miktar sıcak su ilave edin. 

Tavanın kapağını kapatıp kısık ateşte kabaklar yumuşayana kadar pişirin.

Pişen kabak çığırtmayı ocaktan alın ve ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyin. 

Üzerine ince kıyılmış dereotu serpin.

Kabak çığırtmayı ılık veya soğuk olarak servis edebilirsiniz. 

Afiyet olsun!

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