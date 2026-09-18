Ege mutfağının imza lezzeti: Terbiyeli Kuzu Etli Şevketi Bostan

Klasik sebzeli tencere yemeklerinin tamamen dışında, hem kök sebze hem de taze ot aromalarını aynı tabakta sunan Şevketi Bostan, geleneksel Ege ve Rumeli mutfağının en karakteristik sulu yemeklerinden biridir. Bu yemeği sıra dışı kılan; otun pişerken saldığı kendine has toprak aroması ile limondan gelen asit dengesinin, kuzu etinin lezzetiyle lokanta usulü koyu bir sosa dönüşmesidir.
ŞEVKETİ BOSTAN TARİFİ
Malzemeler
- 600 g kemikli kuzu gerdan veya kuzu kol (iri parçalar halinde)
- 500 g taze şevketi bostan (temizlenmiş, kökleri kazınmış ve doğranmış)
- 1 adet büyük boy kuru soğan (piyazlık doğranmış)
- 3 dal taze taze arpacık soğan (doğranmış)
- 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 3,5 su bardağı sıcak su (veya kemik suyu)
- 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber
- 1 adet taze limonun suyu
- 1 yemek kaşığı tepeleme un
- 1 adet yumurta sarısı
Yapılışı
- Temizlenip ayıklanmış ve lokmalık boyutta doğranmış şevketi bostanları kararmaması için limonlu su dolu bir kapta 15 dakika bekletip süzün.
- Derin bir tencereye zeytinyağı ve tereyağını alın. Kuzu etlerini ekleyip yüksek ateşte her tarafı altın sarısı renk alana kadar 5-6 dakika mühürleyin.
- Mühürlenen etlerin yanına piyazlık kuru soğanları ekleyip pembeleşene kadar soteleyin. Süzülen şevketi bostanları ve taze soğanları ilave edin; otlar hafifçe yumuşayıp suyunu salana kadar 4-5 dakika karıştırarak kavurun.
- Tencereye sıcak suyu, tuzu ve karabiberi ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp etler ve otun kıkırdakmsı kökleri tamamen yumuşayana kadar kısık ateşte yaklaşık 1 saat ağır ağır pişmeye bırakın.
- Ayrı bir kapta limon suyunu, unu ve yumurta sarısını bir tel çırpıcıyla pürüzsüz olana kadar çırpın.
- Kaynamakta olan yemeğin suyundan 2 kepçe alıp kademeli olarak terbiyeye ekleyin ve çırparak terbiyeyi ılıtın (temperleyin). Ilınan sosu tencereye yavaş yavaş akıtırken yemeği nazikçe karıştırın. Sos hafif koyulaşıp ipeksi bir kıvam alana kadar 5 dakika daha kısık ateşte demlendirip ocaktan alın.