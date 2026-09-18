Ege mutfağının imza lezzeti: Terbiyeli Kuzu Etli Şevketi Bostan

Klasik sebzeli tencere yemeklerinin tamamen dışında, hem kök sebze hem de taze ot aromalarını aynı tabakta sunan Şevketi Bostan, geleneksel Ege ve Rumeli mutfağının en karakteristik sulu yemeklerinden biridir. Bu yemeği sıra dışı kılan; otun pişerken saldığı kendine has toprak aroması ile limondan gelen asit dengesinin, kuzu etinin lezzetiyle lokanta usulü koyu bir sosa dönüşmesidir.

ŞEVKETİ BOSTAN TARİFİ

Malzemeler

600 g kemikli kuzu gerdan veya kuzu kol (iri parçalar halinde)

500 g taze şevketi bostan (temizlenmiş, kökleri kazınmış ve doğranmış)

1 adet büyük boy kuru soğan (piyazlık doğranmış)

3 dal taze taze arpacık soğan (doğranmış)

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

3,5 su bardağı sıcak su (veya kemik suyu)

1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber

1 adet taze limonun suyu

1 yemek kaşığı tepeleme un

1 adet yumurta sarısı

Yapılışı