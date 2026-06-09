Ege mutfağının şifa dolu lezzeti: Şevketi bostan yemeği tarifi

Doğada kendiliğinden yetişen şevketi bostan otu, Ege mutfağının en değerli otlarından biri olarak kabul ediliyor. Genellikle kuzu etiyle pişirilen bu geleneksel yemek, zeytinyağı ve limonun verdiği ferah aromayla öne çıkıyor. Hem sağlıklı hem de doyurucu bir seçenek sunan şevketi bostan yemeği, yöresel tarifler arasında özel bir yere sahip.

ŞEVKETİ BOSTAN YEMEĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gram şevketi bostan otu

300 gram kuzu kuşbaşı

1 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

1 adet limonun suyu

5 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

ŞEVKETİ BOSTAN YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Şevketi bostan otları ayıklanır ve bol suyla iyice yıkanır. Büyük parçalar halinde doğranarak hazır hale getirilir.

Tencerede zeytinyağıyla birlikte doğranmış soğanlar kavrulur. Kuzu eti eklenerek suyunu salıp çekene kadar pişirilir.

Etler yumuşayınca şevketi bostan otları ilave edilir ve birkaç dakika kavrulur. Üzerine sıcak su eklenerek kısık ateşte pişmeye bırakılır.

Ayrı bir kapta un ve limon suyu çırpılarak terbiyesi hazırlanır. Yemeğin suyundan birkaç kaşık alınarak terbiyeye eklenir ve ılıtılır. Daha sonra karışım yavaşça tencereye ilave edilir.

Yemek yaklaşık 15 dakika daha pişirildikten sonra tuz ve karabiber eklenerek ocaktan alınır.