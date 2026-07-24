Ege'nin gizli kalmış şifası: Terbiyeli kuzu etli Şevketibostan tarifi...

Farklı bir tencere yemeği arayanlar için Ege kıyılarından rüzgar gibi esecek bir klasik! Toprağın altından çıkan o mucizevi dikenli bitki Şevketibostan'ın, kuzu etiyle aynı tencerede lokum gibi yumuşadığı bu yemek; limonlu özel terbiyesiyle suyuna ekmek bandıran bir ziyafete dönüşüyor.

MALZEMELER

500 gram temizlenmiş, doğranmış şevketi bostan (Kök ve körpe yaprak kısımları)

400 gram kuzu kuşbaşı (Veya az yağlı dana kuşbaşı)

1 adet büyük boy kuru soğan (Yemeklik doğranmış)

Çeyrek çay bardağı zeytinyağı

3 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

İpeksi Terbiyesi İçin:

1 adet yumurta sarısı

1 adet limonun taze sıkılmış suyu

1 yemek kaşığı un

ADIM ADIM YAPILIŞI

Tencereye zeytinyağını alın ve ısıtın. Kuzu etlerini ekleyip suyunu salıp tamamen çekene kadar yüksek ateşte kavurun.

Etlerin üzerine yemeklik doğranmış soğanları ekleyin ve soğanlar yumuşayıp pembeleşene kadar soteleme işlemine devam edin.

İyice yıkanmış ve iri parçalar halinde doğranmış şevketi bostanları tencereye ilave edin. Etlerle birlikte 3-4 dakika daha kavurarak sebzenin kendi suyunu salmasına izin verin.

Üzerine sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısın. Etler ve şevketi bostanlar tamamen (lokum gibi) yumuşayana kadar yaklaşık 45-50 dakika pişirin. Tuzu bu aşamanın sonuna doğru ekleyin.

Küçük bir kasede yumurta sarısı, limon suyu ve unu pürüzsüz, kremsi bir kıvam alana kadar tel çırpıcıyla iyice çırpın.

Yemeğin kaynayan suyundan bir kepçe alıp terbiyeye yavaşça eklerken hızlıca çırpın. Bu ılıştırma işlemini bir kez daha tekrarlayın. Ilınan terbiyeyi yemeğe yavaşça ilave ederken yemeği nazikçe karıştırın. 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın ve sıcak sıcak servis yapın.