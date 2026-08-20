Ege'nin saklı kalmış hazinesi: MasterChef kabak sinkonta nasıl yapılır?

Balkabağını sadece tahinli ve cevizli bir tatlı olarak tüketmeye alışkın olanların ezberini bozacak, Ege ve Girit mutfağının en köklü zeytinyağlılarından biriyle tanışmaya hazır mısınız? İzmir ve çevresinde sofraların baş tacı olan "Sinkonta", fırında karamelize olan balkabağının; bol soğan, zeytinyağı, acı biber ve nane ile kurduğu o inanılmaz uyumu gözler önüne seriyor.

MALZEMELER

1 kilogram balkabağı (Kabukları soyulmuş, içi temizlenmiş)

3 adet büyük boy kuru soğan (Piyazlık - yarım ay şeklinde doğranmış)

4-5 diş sarımsak (İnce dilimlenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı sızma zeytinyağı

1,5 yemek kaşığı un (Sosun suyunu bağlamak ve o meşhur dokuyu vermek için)

2 yemek kaşığı kuru nane (Bu yemeğin asıl yıldızı nanedir, bol kullanılmalıdır)

1'er tatlı kaşığı pul biber, karabiber ve tuz

Yarım çay bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı sirke (İsteğe bağlı - balkabağının tatlılığını kırıp mayhoş bir denge yaratmak için)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Temizlenmiş balkabaklarını tıpkı elma dilimler gibi veya yarım ay şeklinde, çok kalın olmayacak (yaklaşık 1 santim) kalınlıkta dilimleyin ve geniş bir fırın tepsisine (veya borcama) alın.

Derin bir kaba piyazlık doğradığınız kuru soğanları, ince dilimlenmiş sarımsakları, salçaları, zeytinyağını ve sirkeyi alın. Üzerine unu, bolca kuru naneyi, tuzu ve baharatları ekleyin. Tüm bu malzemeleri elinizle ovarak soğanların hafifçe ölmesini ve salçanın her yere eşit dağılmasını sağlayın.

Hazırladığınız bu yoğun ve aromatik soğanlı harcı, fırın tepsisindeki balkabaklarının üzerine dökün. Kabakları zedelemeden, harç her bir dilimin her yerine bulaşana kadar elinizle iyice harmanlayın.

Harmanlanan kabakları tepsinin tabanına eşit bir kalınlıkta, hafifçe üst üste binecek şekilde düzgünce yayın. Tepsinin kenarından yarım çay bardağı sıcak suyu nazikçe ekleyin.

İlk aşamada kabakların kurumaması için tepsinin üzerini ıslatılıp sıkılmış bir yağlı kağıtla kapatın. Önceden ısıtılmış 190°C fırında 25-30 dakika kadar bu şekilde pişirin. Ardından üzerindeki yağlı kağıdı alın ve kabakların üzeri hafifçe kızarıp karamelize olana kadar (yaklaşık 15-20 dakika daha) fırınlamaya devam edin.

Fırından çıkan Sinkonta'yı, tüm zeytinyağlılar gibi tepsisinde oda sıcaklığına gelene kadar demlenmeye bırakın. Soğuduktan sonra servis tabağına alarak, üzerine taze çırpılmış süzme sarımsaklı yoğurt gezdirip sunum yapabilirsiniz.