Ege sofralarından gelen nefis lezzet: Çalkama tarifi

Börek denince akla yufka gelse de Ege mutfağının sevilen lezzetlerinden çalkama, yufkasız hazırlanmasıyla klasik tariflerden ayrılıyor. Un ve mısır unuyla hazırlanan akışkan hamurun arasına ıspanak, maydanoz ve taze soğan gibi yeşillikler ekleniyor. Fırında üzeri kızarana kadar pişirilen çalkama, pratik hazırlanışı ve kendine özgü lezzetiyle sofralara farklı bir alternatif sunuyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis çalkama tarifi...