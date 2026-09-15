Ege sofralarından gelen nefis lezzet: Çalkama tarifi

Börek denince akla yufka gelse de Ege mutfağının sevilen lezzetlerinden çalkama, yufkasız hazırlanmasıyla klasik tariflerden ayrılıyor. Un ve mısır unuyla hazırlanan akışkan hamurun arasına ıspanak, maydanoz ve taze soğan gibi yeşillikler ekleniyor. Fırında üzeri kızarana kadar pişirilen çalkama, pratik hazırlanışı ve kendine özgü lezzetiyle sofralara farklı bir alternatif sunuyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis çalkama tarifi...
ÇALKAMA TARİFİ
Malzemeler
Çalkama için:
- 500 gram yeşillik karışımı (ıspanak, maydanoz, taze soğan)
- 1,5 su bardağı un
- 1,5 su bardağı mısır unu
- 1/2 su bardağı zeytinyağı
- 2,5 su bardağı su
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 su bardağı lor peyniri (isteğe bağlı)
Tepsiyi yağlamak için:
- 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı
ÇALKAMA YAPILIŞI
Ispanak, maydanoz ve taze soğan gibi kullanacağınız yeşillikleri iyice yıkayıp ince ince doğrayın.
Üzerine tuzu ekleyerek elinizle hafifçe ovalayın.
Ayrı bir karıştırma kabında un ve mısır ununu harmanlayın.
Zeytinyağı ve suyu unlu karışıma yavaş yavaş ekleyin.
Çırpıcı yardımıyla pürüzsüz ve akışkan bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
Fırın tepsisini zeytinyağıyla güzelce yağlayın. Hazırladığınız unlu karışımın yarısını tepsiye dökün.
Tuzla ovduğunuz yeşillikleri hamurun üzerine eşit şekilde yayın.
Dilerseniz bu aşamada lor peynirini de ekleyin.
Kalan unlu karışımı yeşilliklerin üzerine dökerek harcı tamamen kapatın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika, üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkardıktan sonra kısa süre dinlendirin.
Dilimleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!