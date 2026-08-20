Ege sofralarının en zarif incisi: MasterChef zeytinyağlı kabak çiçeği dolması nasıl yapılır?

Ege mutfağının şüphesiz en naif, hazırlaması en incelik isteyen ama lezzetiyle tüm bu emeğe sonuna kadar değen başyapıtlarından biridir kabak çiçeği dolması. Sabahın çok erken saatlerinde, güneş henüz tam yüzünü göstermeden toplanan o taze çiçeklerin kapanmadan doldurulması gerekir. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

Dolma İçin:

20-25 adet taze kabak çiçeği

Zeytinyağlı İç Harcı İçin:

1 su bardağı baldo pirinç (Bol suda nişastası gidene kadar yıkanmış)

3 adet orta boy kuru soğan (Çok ince, yemeklik doğranmış)

*Yarım su bardağı sızma zeytinyağı

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü (Ilık suda bekletilmiş)

1'er tatlı kaşığı kuru nane ve toz şeker

Yarımşar tatlı kaşığı yenibahar, karabiber, tuz

Çeyrek demet ince kıyılmış dereotu ve taze nane

Yarım su bardağı sıcak su (Harcı demlemek için)

Pişirmek ve Sosu İçin:

Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı

1 adet taze limonun suyu

Yarım su bardağı sıcak su

ADIM ADIM YAPILIŞI

Kabak çiçeklerinin dış kenarlarında bulunan küçük yeşil yaprak kısımlarını zedelemeden koparın. Çiçeğin içindeki sarı tohumlu kısmı (tomurcuğu) yapraklara zarar vermeden bir çay kaşığı veya parmak uçlarınızla nazikçe çıkarın. Çiçekleri hafifçe sudan geçirip kurumaları için ters çevirerek bir süzgece alın.

Geniş bir tavaya zeytinyağını ve dolmalık fıstıkları alın. Fıstıkların rengi hafif dönünce çok ince doğradığınız soğanları ekleyin ve şeffaflaşana kadar soteleyin.

Yıkanmış pirinçleri soğanların üzerine ilave edin. Pirinçler şeffaflaşıp tavanın dibine hafifçe tutunana kadar kavurun. Üzerine kuş üzümü, baharatlar, toz şeker ve tuzu ekleyin. Yarım su bardağı sıcak suyu da ilave edip kısık ateşte pirinçler suyunu çekene kadar (yarı pişmiş kıvamda) pişirin. Ocaktan alınca ince kıyılmış yeşillikleri ekleyip soğumaya bırakın.

Soğuyan harçtan bir tatlı kaşığı alarak çiçeklerin içine yerleştirin. Çiçeklerin uçlarındaki taç yaprakları içe doğru katlayarak paketi kapatın. (Pirincin şişme payını hesaba katarak çiçekleri asla ağzına kadar doldurmamaya özen gösterin, aksi takdirde çiçekler pişerken patlar).

Geniş ve yayvan bir tencerenin tabanına, çiçeklerin katlama yerleri alta (veya birbirinin üzerine) gelecek şekilde boşluk bırakmadan sıkıca dizin. Üzerlerine yarım çay bardağı zeytinyağı, limon suyu ve yarım su bardağı sıcak suyu gezdirin.

Çiçeklerin açılmaması için üzerlerine porselen bir tabak kapatın. Su kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra en kısık ateşte çiçekler yumuşayana kadar (yaklaşık 15-20 dakika) pişirin.

Zeytinyağlılar kendi tenceresinde soğuduğunda gerçek lezzetini bulur. Tencerenin altını kapattıktan sonra kapağını açmadan oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirin ve soğuk olarak servis yapın.