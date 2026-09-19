Ege ve Akdeniz mutfağının mirası: Zeytinyağlı Kuru İncir Dolması

Türk mutfağındaki yaprak, biber veya enginar dolmalarının çok ötesine geçen Kuru İncir Dolması, Ege’nin meyve ile baharatı buluşturan en incelikli reçetelerinden biridir. İncirin pişerken saldığı doğal tatlılık; bol kuru soğan, çam fıstığı ve tarçınlı iç harcın tuzlu ve baharatlı yapısıyla birleştiğinde ortaya olağanüstü bir lezzet dengesi çıkar.

ZEYTİNYAĞLI KURU İNCİR DOLMASI TARİFİ

Malzemeler

12-14 adet etli ve iri kuru incir

1 su bardağı baldo pirinç (yıkanıp süzülmüş)

3 adet büyük boy kuru soğan (çok ince yemeklik doğranmış)

1/2 su bardağı sızma zeytinyağı

2 yemek kaşığı çam fıstığı

2 yemek kaşığı kuş üzümü (sıcak suda bekletilmiş)

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber

1,5 su bardağı sıcak su (iç harç ve pişirme için)

Yapılışı