Ege ve Akdeniz mutfağının mirası: Zeytinyağlı Kuru İncir Dolması

Türk mutfağındaki yaprak, biber veya enginar dolmalarının çok ötesine geçen Kuru İncir Dolması, Ege’nin meyve ile baharatı buluşturan en incelikli reçetelerinden biridir. İncirin pişerken saldığı doğal tatlılık; bol kuru soğan, çam fıstığı ve tarçınlı iç harcın tuzlu ve baharatlı yapısıyla birleştiğinde ortaya olağanüstü bir lezzet dengesi çıkar.
ZEYTİNYAĞLI KURU İNCİR DOLMASI TARİFİ
Malzemeler
- 12-14 adet etli ve iri kuru incir
- 1 su bardağı baldo pirinç (yıkanıp süzülmüş)
- 3 adet büyük boy kuru soğan (çok ince yemeklik doğranmış)
- 1/2 su bardağı sızma zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı çam fıstığı
- 2 yemek kaşığı kuş üzümü (sıcak suda bekletilmiş)
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı yenibahar
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber
- 1,5 su bardağı sıcak su (iç harç ve pişirme için)
Yapılışı
- Kuru incirleri geniş bir kaba alın. Üzerlerini geçecek kadar ılık su ekleyip yaklaşık 15-20 dakika yumuşamaya bırakın. Yumuşayan incirlerin sap kısımlarını bıçakla kesip üst kısımlarından parmağınızla içeri doğru bastırarak cep (oyuk) oluşturun.
- Geniş bir tavada zeytinyağının yarısını ısıtın. Çam fıstıklarını ekleyip hafif altın sarısı olana kadar kavurun. İnce doğranmış bol soğanı ilave edin ve soğanlar karamelize olup yumuşayana dek 7-8 dakika ağır ağır kavurun.
- Yıkanmış pirinci ekleyip 2-3 dakika daha kavurun. Süzülmüş kuş üzümünü, tarçını, yenibaharı, kuru naneyi, şekeri, tuzu ve karabiberi ekleyin. Üzerine 1/2 su bardağı sıcak su ekleyip tencerenin kapağını kapatın; pirinçler suyunu çekene kadar kısık ateşte yarı kıvamda (diri kalacak şekilde) pişirip 10 dakika demlendirin.
- Hazırladığınız baharatlı zeytinyağlı harcı, ağızlarını açtığınız kuru incirlerin içine çok sıkıştırmadan (pirinçlerin kabarma payını bırakarak) doldurun. İncirlerin üst kısımlarını parmaklarınızla sıkıştırarak kapatın.
- Dolmaları geniş ve sığ bir tencereye dik olarak yan yana dizin. Kalan zeytinyağını ve 1 su bardağı sıcak suyu incirlerin üzerine gezdirin. Üzerlerine bir porselen tabak kapatıp tencerenin kapağını örtün. Kısık ateşte pirinçler tamamen yumuşayıp incirler lokum gibi olana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.