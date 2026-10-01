Ekim ayında hangi balık yenir? İşte mevsimin öne çıkan balıkları

Eylül ayıyla birlikte başlayan balık sezonu, ekim ayında çeşitlenerek devam ediyor. Denizlerin serinlemeye başlamasıyla birlikte bazı balıkların lezzeti ve yağ oranı artarken tezgâhlarda da farklı türler görülmeye başlıyor. Peki, ekim ayında hangi balıklar yenir? İşte ekim ayında tercih edilebilecek balıklar ve öne çıkan özellikleri...

EKİM AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?

Ekim ayı, özellikle lüfer, palamut, sardalya, istavrit, uskumru ve levrek gibi balıkların öne çıktığı dönemlerden biri olarak biliniyor. Ancak balıkların bulunabilirliği bölgeye, hava koşullarına ve av sezonuna göre değişiklik gösterebilir.

Palamut

Sonbaharın en çok tercih edilen balıklarından biri olan palamut, ekim ayında oldukça popülerdir. Yağlanmaya başlayan palamut, özellikle ızgara ve fırında hazırlanabilir.

Lüfer

Ekim ayı denildiğinde akla gelen balıklardan biri de lüferdir. Etli yapısı ve kendine özgü lezzetiyle öne çıkan lüfer, ızgara ve fırın başta olmak üzere farklı yöntemlerle pişirilebilir.

İstavrit

İstavrit, ekim ayında balık tezgâhlarında sıkça görülebilen türler arasında yer alır. Küçük balık sevenlerin tercih ettiği istavrit, tavada, fırında veya ızgarada hazırlanabilir.

Sardalya

Sardalya da ekim ayında tüketilebilecek balıklar arasında bulunur. Izgara, fırın veya tava yöntemiyle pişirilebilen sardalya, özellikle pratik bir balık yemeği arayanların tercihleri arasında yer alır.

Uskumru

Yağlı balıklar arasında yer alan uskumru, sonbahar aylarında lezzetiyle öne çıkar. Izgara ve fırında pişirilmeye uygun olan uskumru, farklı tariflerde de kullanılabilir.

Levrek

Levrek de ekim ayında sofralarda yer bulan balıklardan biridir. Özellikle fırında bütün olarak pişirildiğinde lezzetli bir seçenek olabilir.

EKİM AYINDA BALIK ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Balık satın alırken öncelikle tazeliğine dikkat etmek gerekir. Taze balığın gözlerinin berrak ve canlı, solungaçlarının ise kırmızıya yakın renkte olması beklenir. Balığın eti sıkı olmalı ve bastırıldığında kısa sürede eski formuna dönmelidir.

Ayrıca balığın yasal av sezonu ve boy limitlerine uygun şekilde satışa sunulduğundan emin olmak önemlidir. Tür ve bölgeye göre avlanma kuralları değişebildiği için güncel düzenlemelerin kontrol edilmesi gerekir.