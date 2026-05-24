Ekmek üstü lezzetlerin yeni favorisi: Cevizli peynirli biber ezme tarifi

24.05.2026 17:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Közlenmiş biber, ceviz ve peynirin mükemmel uyumuyla hazırlanan cevizli peynirli biber ezmesi; kahvaltı sofralarına, çay saatlerine ve meze tabaklarına lezzet katan pratik bir tarif olarak öne çıkıyor. İşte enfes cevizli peynirli biber ezme tarifi...

Kahvaltı sofralarına farklı bir lezzet katmak isteyenler için cevizli peynirli biber ezmesi tam bir kurtarıcı tariftir. Közlenmiş biberin hafif isli aroması, peynirin doyurucu lezzeti ve cevizin kıtır dokusu bir araya gelerek her lokmada zengin bir tat deneyimi sunuyor. İşte enfes cevizli peynirli biber ezme tarifi...

CEVİZLİ PEYNİRLİ BİBER EZME TARİFİ 

Malzemeler:

3 adet közlenmiş kırmızı kapya biber

150 gram beyaz peynir

1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz içi

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

Bir tutam tuz

Birkaç dal maydanoz

CEVİZLİ PEYNİRLİ BİBER EZME YAPILIŞI

Közlenmiş biberleri ince ince doğrayın veya rondodan geçirin.

Beyaz peyniri çatalla ezerek biberlerle karıştırın.

Dövülmüş sarımsak, zeytinyağı, pul biber ve kekiği ekleyin.

İri çekilmiş cevizleri ilave edip tüm malzemeleri karıştırın.

Servis tabağına alın ve üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiştirin.

Dilerseniz biraz zeytinyağı gezdirerek servis edin.

Afiyet olsun!

