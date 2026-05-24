Ekmek üstü lezzetlerin yeni favorisi: Cevizli peynirli biber ezme tarifi

Kahvaltı sofralarına farklı bir lezzet katmak isteyenler için cevizli peynirli biber ezmesi tam bir kurtarıcı tariftir. Közlenmiş biberin hafif isli aroması, peynirin doyurucu lezzeti ve cevizin kıtır dokusu bir araya gelerek her lokmada zengin bir tat deneyimi sunuyor. İşte enfes cevizli peynirli biber ezme tarifi...
CEVİZLİ PEYNİRLİ BİBER EZME TARİFİ
Malzemeler:
3 adet közlenmiş kırmızı kapya biber
150 gram beyaz peynir
1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz içi
1 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kekik
Bir tutam tuz
Birkaç dal maydanoz
CEVİZLİ PEYNİRLİ BİBER EZME YAPILIŞI
Közlenmiş biberleri ince ince doğrayın veya rondodan geçirin.
Beyaz peyniri çatalla ezerek biberlerle karıştırın.
Dövülmüş sarımsak, zeytinyağı, pul biber ve kekiği ekleyin.
İri çekilmiş cevizleri ilave edip tüm malzemeleri karıştırın.
Servis tabağına alın ve üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiştirin.
Dilerseniz biraz zeytinyağı gezdirerek servis edin.
Afiyet olsun!