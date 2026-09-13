Ekşi-tatlı lezzet sevenler buraya! Mürdüm erikli cheesecake tarifi

Mürdüm erikli cheesecake, klasik cheesecake tarifine meyvemsi ve ferah bir dokunuş katmak isteyenlerin deneyebileceği lezzetlerden biri. Mevsiminde toplanan mürdüm erikleriyle hazırlanan bu tatlı, kıtır bisküvi tabanı, yumuşak peynir dolgusu ve ekşi-tatlı erik sosuyla sofralara renk katıyor.

MÜRDÜM ERİKLİ CHEESECAKE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Tabanı için:

2 paket yulaflı veya burçak bisküvi

80 gram eritilmiş tereyağı

Cheesecake harcı için:

600 gram labne peyniri

200 ml krema

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1 paket vanilin

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

Mürdüm eriği sosu için:

400 gram mürdüm eriği

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım limonun suyu

1 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı su

MÜRDÜM ERİKLİ CHEESECAKE NASIL YAPILIR?

Öncelikle bisküvileri rondodan geçirerek un haline getirin. Eritilmiş tereyağıyla karıştırıp kelepçeli kek kalıbının tabanına yayın. Kaşık yardımıyla bastırarak düzgün ve sıkı bir taban oluşturun. Hazırladığınız tabanı buzdolabında yaklaşık 15 dakika dinlendirin.

Cheesecake harcı için labne peynirini ve şekeri pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırın. Kremayı ekledikten sonra yumurtaları teker teker ilave edin. Vanilin, un ve nişastayı da ekleyerek fazla çırpmadan karıştırın. Hazırladığınız harcı bisküvi tabanının üzerine dökün.

Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 50-60 dakika pişirin. Cheesecake'in ortasının hafif sallanıyor olması normaldir. Fırını kapattıktan sonra kapağını aralık bırakarak cheesecake'i bir süre fırında dinlendirin. Ardından oda sıcaklığına gelmesini bekleyip buzdolabına kaldırın.

Sosu hazırlamak için mürdüm eriklerinin çekirdeklerini çıkarıp küçük parçalar halinde doğrayın. Erikleri şeker ve limon suyuyla birlikte tencereye alın. Meyveler yumuşayıp suyunu bırakınca nişastayı suyla açarak karışıma ekleyin. Birkaç dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Soğuyan mürdüm eriği sosunu cheesecake'in üzerine yayın. Tatlının buzdolabında en az 4-5 saat, mümkünse bir gece dinlenmesini sağlayın. Dilimleyerek servis edebilirsiniz.