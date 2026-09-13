Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ekşi-tatlı lezzet sevenler buraya! Mürdüm erikli cheesecake tarifi

Ekşi-tatlı lezzet sevenler buraya! Mürdüm erikli cheesecake tarifi

13.09.2026 11:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ekşi-tatlı lezzet sevenler buraya! Mürdüm erikli cheesecake tarifi

Mürdüm eriğinin ekşi ve tatlı aromasını cheesecake'in yumuşak dokusuyla buluşturan bu tarif, çay saatleri ve özel davetler için nefis bir alternatif sunuyor. İşte kıtır bisküvi tabanı ve mürdüm eriği sosuyla hazırlanan kolay mürdüm erikli cheesecake tarifi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Mürdüm erikli cheesecake, klasik cheesecake tarifine meyvemsi ve ferah bir dokunuş katmak isteyenlerin deneyebileceği lezzetlerden biri. Mevsiminde toplanan mürdüm erikleriyle hazırlanan bu tatlı, kıtır bisküvi tabanı, yumuşak peynir dolgusu ve ekşi-tatlı erik sosuyla sofralara renk katıyor.

MÜRDÜM ERİKLİ CHEESECAKE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Tabanı için:

  • 2 paket yulaflı veya burçak bisküvi
  • 80 gram eritilmiş tereyağı

Cheesecake harcı için:

  • 600 gram labne peyniri
  • 200 ml krema
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 3 adet yumurta
  • 1 paket vanilin
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı nişasta

Mürdüm eriği sosu için:

  • 400 gram mürdüm eriği
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • Yarım limonun suyu
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 2 yemek kaşığı su

MÜRDÜM ERİKLİ CHEESECAKE NASIL YAPILIR?

Öncelikle bisküvileri rondodan geçirerek un haline getirin. Eritilmiş tereyağıyla karıştırıp kelepçeli kek kalıbının tabanına yayın. Kaşık yardımıyla bastırarak düzgün ve sıkı bir taban oluşturun. Hazırladığınız tabanı buzdolabında yaklaşık 15 dakika dinlendirin.

Cheesecake harcı için labne peynirini ve şekeri pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırın. Kremayı ekledikten sonra yumurtaları teker teker ilave edin. Vanilin, un ve nişastayı da ekleyerek fazla çırpmadan karıştırın. Hazırladığınız harcı bisküvi tabanının üzerine dökün.

Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 50-60 dakika pişirin. Cheesecake'in ortasının hafif sallanıyor olması normaldir. Fırını kapattıktan sonra kapağını aralık bırakarak cheesecake'i bir süre fırında dinlendirin. Ardından oda sıcaklığına gelmesini bekleyip buzdolabına kaldırın.

Sosu hazırlamak için mürdüm eriklerinin çekirdeklerini çıkarıp küçük parçalar halinde doğrayın. Erikleri şeker ve limon suyuyla birlikte tencereye alın. Meyveler yumuşayıp suyunu bırakınca nişastayı suyla açarak karışıma ekleyin. Birkaç dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Soğuyan mürdüm eriği sosunu cheesecake'in üzerine yayın. Tatlının buzdolabında en az 4-5 saat, mümkünse bir gece dinlenmesini sağlayın. Dilimleyerek servis edebilirsiniz.

İlgili Konular: #cheesecake #Mürdüm erikli cheesecake

İlgili Haberler

Pastanelerin en sevileni artık evinizde: Şambali tatlısı tarifi
Pastanelerin en sevileni artık evinizde: Şambali tatlısı tarifi Yağ ve un kullanılmadan irmik, yoğurt ve şekerin yoğrularak tepsiye basıldığı; üzeri kütür kütür soyulmuş fıstıklarla kaplanıp koyu kıvamlı sıcak şerbetle buluşturulduğu sokak kültürümüzün efsanevi şerbetli tatlı klasiğidir.
Çay saatinizin yanına pratik bir lezzet: Puf puf poğaça tarifi
Çay saatinizin yanına pratik bir lezzet: Puf puf poğaça tarifi Tepsi tepsi pişse de anında tükenen, pazar kahvaltılarının ve çay saatlerinin vazgeçilmezi olan pamuk poğaçanın sırrı doğru maya-sıvı dengesinde saklıdır. Bu tarifle hazırlayacağınız poğaçalar sertleşmez, içi hamur kalmaz ve puf puf kabararak pastane lezzetini aratmaz.
Özbek mutfağının geleneksel sokak lezzeti: Samsa
Özbek mutfağının geleneksel sokak lezzeti: Samsa Kat kat açılıp tereyağıyla yağlanmış çıtır milföy benzeri hamurun; bıçak kıyması et, bol soğan ve kimyonlu harçla doldurulup üçgen şeklinde kapatılarak fırınlandığı Özbek ve Orta Asya mutfağının efsanevi hamur işidir.