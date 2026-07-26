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Ekşi ve tatlıyı buluşturan efsane lezzet: Kızılcık marmelatı tarifi
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Ekşi ve tatlıyı buluşturan efsane lezzet: Kızılcık marmelatı tarifi

26.07.2026 00:04:00
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Haber Merkezi
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Ekşi ve tatlıyı buluşturan efsane lezzet: Kızılcık marmelatı tarifi

Kızılcığın kendine özgü ekşi lezzeti, şekerin tatlı dokunuşuyla buluşarak kahvaltı sofralarına yakışan nefis bir marmelata dönüşüyor.

Ekşi ve tatlıyı buluşturan efsane lezzet: Kızılcık marmelatı tarifi

Kahvaltıda reçel ve marmelat çeşitlerine yer vermeyi sevenler için kızılcık marmelatı, farklı ve lezzetli bir alternatif sunuyor. Kendine özgü ekşi aromasıyla öne çıkan kızılcık, şekerle buluştuğunda dengeli bir tat kazanırken yumuşak kıvamıyla ekmeğin üzerine kolayca sürülebiliyor. Üstelik yalnızca kahvaltıda değil, farklı peynir çeşitlerinin yanında veya çeşitli tatlı tariflerinde de kullanılabiliyor. İşte nefis kızılcık marmelatı tarifi...

Ekşi ve tatlıyı buluşturan efsane lezzet: Kızılcık marmelatı tarifi

KIZILCIK MARMELATI TARİFİ

Malzemeler:

  • 500 gram kızılcık
  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 1/4 adet limonun suyu
  • 2 su bardağı su

KIZILCIK MARMELATI YAPILIŞI

Kızılcıkları bol suyla güzelce yıkayın ve geniş bir tencereye alın.

Üzerine 2 su bardağı suyu ekleyerek kızılcıklar iyice yumuşayana kadar pişirin.

Yumuşayan kızılcıkları ocaktan alın ve bir süzgece aktarın. 

Bir kaşık veya ezici yardımıyla kızılcıkları ezerek posasını ve suyunu süzgeçten geçirin. 

Çekirdeklerini ve kabuklarını ayırarak elde ettiğiniz kızılcık püresini yeniden tencereye alın.

Üzerine toz şekeri ve limon suyunu ekleyin. 

Karışımı kısık ateşte, ara sıra karıştırarak yaklaşık 15-20 dakika pişirin. 

Marmelat koyulaşıp sürülebilir bir kıvam aldığında ocaktan alın.

Hazırladığınız kızılcık marmelatını ilk sıcaklığı çıktıktan sonra temiz kavanozlara doldurun. 

Soğuduktan sonra kapağını kapatarak muhafaza edin.

Kızılcık marmelatını kahvaltıda ekmek üzerine sürerek, peynir çeşitlerinin yanında veya tatlı tariflerinde kullanabilirsiniz. 

Afiyet olsun!

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