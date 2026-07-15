El açması lezzetinde hazır yufkalı ıspanaklı börek tarifi

Ispanaklı börek, ince yufkanın çıtır dokusunu, soğan ve baharatlarla lezzetlendirilen ıspanak harcıyla buluşturan geleneksel tariflerden biridir. Hazır yufkayla kısa sürede hazırlanabilen bu börek, fırından çıktığında altın rengini alan çıtır yüzeyi ve yumuşak iç harcıyla sofralara lezzet katar.

ISPANAKLI BÖREK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

İç harcı için:

500 gram taze ıspanak

1 adet büyük kuru soğan

3 yemek kaşığı sıvı yağ

150 gram beyaz peynir (isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

Pul biber

Börek için:

3 adet hazır yufka

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 adet yumurta

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

ISPANAKLI BÖREK NASIL YAPILIR?

Öncelikle ıspanakları iyice yıkayıp süzdükten sonra ince ince doğrayın. Soğanı küçük küpler halinde doğrayıp sıvı yağda pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine ıspanakları ekleyerek suyunu çekene kadar pişirin. Harcı ocaktan aldıktan sonra soğumaya bırakın. Ardından beyaz peynir ve baharatları ekleyerek karıştırın.

Bir kasede süt, sıvı yağ ve yumurtayı çırparak yufkaların arasına sürülecek sosu hazırlayın. İlk yufkayı tezgâha serip sostan sürün. İkinci yufkayı üzerine yerleştirip tekrar soslayın. Hazırladığınız ıspanaklı harcı yufkanın üzerine eşit şekilde yayın.

Yufkaları rulo şeklinde sarabilir veya tepsiye kat kat yerleştirerek istediğiniz biçimde hazırlayabilirsiniz. Yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine alın.

Üzerine yumurta sarısı sürüp susam ya da çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.