El açması sanılıyor! Pratik ve çıtır gül böreği tarifi

Gül böreği, adını yufkanın sarılarak gül şeklini almasından alan, hem görüntüsü hem de lezzetiyle öne çıkan nefis bir börek çeşididir. Peynirli, patatesli veya kıymalı olarak hazırlanabilen gül böreği, özellikle misafir sofralarında şık bir sunum alternatifi olarak tercih ediliyor. Peki, çıtır çıtır ve tam kıvamında gül böreği nasıl yapılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz gül böreği tarifi...

GÜL BÖREĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Börek için:

3 adet yufka

200 gram beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

Sosu için:

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı süt

1 adet yumurta

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı süt

Susam veya çörek otu

GÜL BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle beyaz peyniri bir kaba alın ve çatalla ezin. İnce kıyılmış maydanozu ekleyerek iç harcı hazırlayın.

Sosu için sıvı yağ, süt ve yumurtayı bir kapta iyice çırpın.

Yufkalardan birini tezgaha serin ve önce ortadan ikiye, ardından tekrar ikiye bölerek dört eşit parçaya ayırın. Her parçanın üzerine hazırladığınız sostan sürün.

Yufkanın geniş kısmına peynirli harçtan koyun. Ardından yufkayı rulo şeklinde sarın. Hazırladığınız ruloyu kendi etrafında döndürerek gül şekli verin.

Tüm yufkalar ve iç harç bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Hazırladığınız gül böreklerini yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı şekilde yerleştirin.

Üzerlerine yumurta sarısı ve süt karışımını sürün. İsteğe göre susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika, üzerleri güzelce kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan gül böreklerini birkaç dakika dinlendirdikten sonra sıcak veya ılık olarak servis edebilirsiniz.