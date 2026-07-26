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En lezzetli eşlikçi: Mayasız, şipşak kıyır kıyır dereotlu poğaça tarifi...

En lezzetli eşlikçi: Mayasız, şipşak kıyır kıyır dereotlu poğaça tarifi...

26.07.2026 21:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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En lezzetli eşlikçi: Mayasız, şipşak kıyır kıyır dereotlu poğaça tarifi...

İçindeki dereotu ve peynirin uyumu sayesinde ekstra bir harç hazırlamanıza bile gerek kalmadan, tüm malzemeleri tek bir kapta birleştirip doğrudan fırına yollayabileceğiniz enfes şipşak kıyır kıyır dereotlu poğaça tarifi...
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Hamur mayalamakla, saatlerce hamurun kabarmasını beklemekle uğraşacak vakti olmayanlar için kusursuz bir klasik! Fırına girmesi sadece 10 dakika süren, çayın yanına yetişen ve ağızda dağılan kıyır kıyır dokusuyla günlerce tazeliğini koruyan bu poğaça, yoğun günlerin bir numaralı kurtarıcısıdır. İşte enfes tarif...

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MALZEMELER

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

2 adet yumurta (Birinin sarısı üzeri için ayrılacak)

1 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı (Kıyır kıyır olmasının sırrı)

1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

Yaklaşık 3 - 3,5 su bardağı un (Kontrollü eklenecek)

Yarım demet ince kıyılmış dereotu

1 çay bardağı ufalanmış beyaz peynir veya lor peyniri

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin bir yoğurma kabına sıvı yağ, yoğurt, tereyağı ve 1 tam yumurta ile 1 yumurtanın akını alın. Malzemeleri elinizle veya tel çırpıcıyla birbirine geçene kadar karıştırın.

Sıvı karışımın üzerine tuzu, şekeri, kabartma tozunu ve unun büyük bir kısmını ekleyip yoğurmaya başlayın. Kulak memesi kıvamında, ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar azar azar un ilave edin.

Hamur kıvam aldıktan sonra üzerine incecik kıyılmış dereotunu ve ufalanmış peyniri ekleyin. Peynirleri çok ezmemeye özen göstererek hamuru son bir kez nazikçe yoğurup malzemeleri hamura yedirin.

Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Üzerlerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün (isteğe bağlı susam veya çörek otu serpin). Önceden ısıtılmış 180°C fırında, altı ve üstü kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

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