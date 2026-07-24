En taze zamanında enfes lezzet: Mısır tempura tarifi

Japon mutfağında deniz ürünleri ve sebzeleri hafif bir hamurla kaplayıp kızartma sanatı olan Tempura, mısırla buluştuğunda ortaya dışı kıtır kıtır, içi ise mısırın kendi doğal tatlılığıyla sulu kalan nefis bir doku çıkarır. Klasik kızartma hamurlarından farklı olarak Tempura hamurunun sırrı aşırı soğuk olması ve hamurun çok fazla çırpılmadan hafif pütürlü bırakılmasıdır. Bu termal şok, hamurun yağı çekmesini önler ve mısırların etrafında cam gibi ince, çıtır bir kabuk oluşturur.
MISIR TEMPURA TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı haşlanmış mısır tanesi (taze süt mısır veya iyice süzülüp kurulanmış konserve mısır)
- 2 yemek kaşığı mısır nişastası (mısırları kurulayıp hamurun tutunmasını sağlamak için)
- Yarım su bardağı buğday unu
- 2 yemek kaşığı mısır nişastası
- Yarım su bardağı buz gibi maden suyu (veya buzlu su)
- 1 adet yumurta sarısı (soğuk)
- Yarım çay kaşığı kabartma tozu
- Yarım çay kaşığı tuz
- Kızartmak için sıvı yağ
- Servis İçin: İnce kıyılmış taze taze soğan veya frenk soğanı, isteğe bağlı bir çimdik toz kırmızı biber
Yapılışı
- Mısır tanelerini bir süzgece alın ve havlu kağıt yardımıyla tamamen kurulayın. Üzerinde nem kalan mısırlar hem kızarırken yağı patlatır hem de hamurun tutunmasını engeller. Kuruladığınız mısırları bir kaseye alın, üzerine 2 yemek kaşığı mısır nişastasını serpip karıştırarak tüm tanelerin nişastayla kaplanmasını sağlayın.
- Başka bir kapta unu, 2 yemek kaşığı nişastayı, kabartma tozunu ve tuzu karıştırın. Ayrı bir kasede soğuk yumurta sarısı ile buz gibi maden suyunu hafifçe çırpın. Islak karışımı kuru karışıma dökün.
- Bir çubuk (chopstick) veya çatalla malzemeleri sadece 10-15 saniye nazikçe karıştırın. Hamurun tamamen pürüzsüz olması gerekmez, topaklı kalması gluten gelişmediği anlamına gelir ve bu da çıtırlığın anahtarıdır.
- Nişastalanmış mısır tanelerini hazırladığınız soğuk Tempura hamuruna aktarın ve nazikçe harmanlayın.
- Derin bir tavada veya tencerede sıvı yağı 175-180°C dereceye kadar kızdırın. Mısır harcından kaşık yardımıyla parçalar alarak (veya mısırları küçük mücver gibi toplar halinde) kızgın yağa bırakın.
- Mısır tempuralarını altın sarısı bir renk alıp çıtırlaşana kadar yaklaşık 2-3 dakika arkalı önlü kızartın. Süzgeçli kepçe ile alıp fazla yağını süzmesi için kağıt havlu üzerine çıkarın.