En taze zamanında enfes lezzet: Mısır tempura tarifi

Japon mutfağında deniz ürünleri ve sebzeleri hafif bir hamurla kaplayıp kızartma sanatı olan Tempura, mısırla buluştuğunda ortaya dışı kıtır kıtır, içi ise mısırın kendi doğal tatlılığıyla sulu kalan nefis bir doku çıkarır. Klasik kızartma hamurlarından farklı olarak Tempura hamurunun sırrı aşırı soğuk olması ve hamurun çok fazla çırpılmadan hafif pütürlü bırakılmasıdır. Bu termal şok, hamurun yağı çekmesini önler ve mısırların etrafında cam gibi ince, çıtır bir kabuk oluşturur.

MISIR TEMPURA TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı haşlanmış mısır tanesi (taze süt mısır veya iyice süzülüp kurulanmış konserve mısır)

2 yemek kaşığı mısır nişastası (mısırları kurulayıp hamurun tutunmasını sağlamak için)

Yarım su bardağı buğday unu

2 yemek kaşığı mısır nişastası

Yarım su bardağı buz gibi maden suyu (veya buzlu su)

1 adet yumurta sarısı (soğuk)

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

Kızartmak için sıvı yağ

Servis İçin: İnce kıyılmış taze taze soğan veya frenk soğanı, isteğe bağlı bir çimdik toz kırmızı biber

Yapılışı