Endonezya mutfağının dünyaya açılan lezzeti: Nasi Goren

Güneydoğu Asya mutfağının en ikonik tabaklarından biri olan Nasi Goreng (kelime anlamıyla "Kızarmış Pilav"), sıradan bir pilav kavurmasının ötesinde bir lezzet patlamasıdır. Bu tarifi benzersiz kılan; Endonezya mutfağının imzası olan yapışkan, tatlı ve koyu soya sosu Kecap Manis ile arpacık soğan, sarımsak ve acı biberden yapılan taze baharat macununun (Bumbu) wok tavanın yüksek ısısında pilav tanelerine karamelize olarak yapışmasıdır.

NASİ GORENG TARİFİ

Malzemeler

3 su bardağı pişirilmiş ve 1 gece buzdolabında dinlendirilmiş yasemin veya basmati pirinç pilavı

150 gram ince şerit doğranmış tavuk göğsü veya temizlenmiş karides

3 yemek kaşığı yüksek ısıya dayanıklı sıvı yağ (ayçiçek veya susam yağı)

4 adet arpacık soğan (veya 1 adet küçük kırmızı soğan)

3 diş sarımsak

1-2 adet taze kırmızı acı biber (Cabai)

1 tatlı kaşığı karides ezmesi (Terasi/Belacan - otantik aroma için veya 1 yemek kaşığı balık sosu)

2.5 yemek kaşığı Kecap Manis (Endonezya tatlı soya sosu - yoksa 2 yemek kaşığı soya sosu + 1 yemek kaşığı esmer şeker/pekmez)

1 yemek kaşığı soya sosu

2 dal taze soğan (ince kıyılmış)

1 veya 2 adet göz yumurta (sarısı akışkan kalmış)

Krupuk (Karides cipsi)

Salatalık ve domates dilimleri, çıtır kızarmış soğan (Bawang Goreng)

Yapılışı