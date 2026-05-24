Enerji deposu atıştırmalık: Kuru meyveli pekmezli bar tarifi

Gün içinde enerjisi düşenler, sağlıklı atıştırmalık arayanlar ve rafine şekerden uzak durmak isteyenler için kuru meyveli pekmezli bar harika bir alternatiftir. Doğal tatlılığı pekmezden alan bu tarif, kuru meyveler ve kuruyemişlerle birleşerek hem besleyici hem de lezzetli bir enerji kaynağına dönüşür. İşte nefis kuru meyveli pekmezli bar tarifi...

KURU MEYVELİ PEKMEZLİ BAR TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı yulaf ezmesi

1/2 su bardağı ceviz içi

1/2 su bardağı fındık

1/2 su bardağı badem

1/2 su bardağı kuru üzüm

1/2 su bardağı kuru kayısı (küçük doğranmış)

3 yemek kaşığı pekmez

2 yemek kaşığı fıstık ezmesi (isteğe bağlı bağlayıcı)

1 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tarçın

KURU MEYVELİ PEKMEZLİ BAR YAPILIŞI

Fındık, ceviz ve bademi iri şekilde doğrayın.

Yulaf ezmesi, kuru meyveler ve tarçınla karıştırın.

Pekmez ve fıstık ezmesini ekleyip iyice harmanlayın.

Karışımı yağlı kağıt serilmiş küçük bir tepsiye bastırarak yayın.

Buzdolabında en az 2–3 saat dinlendirin.

Sertleşince dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!