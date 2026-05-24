Enerji deposu atıştırmalık: Kuru meyveli pekmezli bar tarifi

24.05.2026 22:08:00
Haber Merkezi
Kuru meyveler, kuruyemişler ve doğal pekmez ile hazırlanan bu enerji barı; rafine şeker içermeyen, sağlıklı ve tok tutan pratik bir atıştırmalık alternatifidir. İşte nefis kuru meyveli pekmezli bar tarifi...
Gün içinde enerjisi düşenler, sağlıklı atıştırmalık arayanlar ve rafine şekerden uzak durmak isteyenler için kuru meyveli pekmezli bar harika bir alternatiftir. Doğal tatlılığı pekmezden alan bu tarif, kuru meyveler ve kuruyemişlerle birleşerek hem besleyici hem de lezzetli bir enerji kaynağına dönüşür. İşte nefis kuru meyveli pekmezli bar tarifi...

KURU MEYVELİ PEKMEZLİ BAR TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı yulaf ezmesi

1/2 su bardağı ceviz içi

1/2 su bardağı fındık

1/2 su bardağı badem

1/2 su bardağı kuru üzüm

1/2 su bardağı kuru kayısı (küçük doğranmış)

3 yemek kaşığı pekmez

2 yemek kaşığı fıstık ezmesi (isteğe bağlı bağlayıcı)

1 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tarçın

KURU MEYVELİ PEKMEZLİ BAR YAPILIŞI

Fındık, ceviz ve bademi iri şekilde doğrayın.

Yulaf ezmesi, kuru meyveler ve tarçınla karıştırın.

Pekmez ve fıstık ezmesini ekleyip iyice harmanlayın.

Karışımı yağlı kağıt serilmiş küçük bir tepsiye bastırarak yayın.

Buzdolabında en az 2–3 saat dinlendirin.

Sertleşince dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!

Soğanlı kömbe, ince açılmış kat kat hamurun içerisine kavrulmuş soğan harcının eklenmesiyle hazırlanan, İç Anadolu mutfağının en özel ve doyurucu hamur işlerinden biridir. İşte enfes soğanlı kömbe tarifi...
Fırında ağır ağır pişen patlıcan güveç, lokum gibi eti ve sebzelerin enfes uyumuyla sofralara lezzet katıyor. İşte tam kıvamında patlıcan güveç tarifi ve püf noktaları…
Közlenmiş biber, ceviz ve peynirin mükemmel uyumuyla hazırlanan cevizli peynirli biber ezmesi; kahvaltı sofralarına, çay saatlerine ve meze tabaklarına lezzet katan pratik bir tarif olarak öne çıkıyor. İşte enfes cevizli peynirli biber ezme tarifi...