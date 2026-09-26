Erzurum ve Kars Sofralarının Kadim Lezzeti: Ekşili Dolma

Güneydoğu’nun zeytinyağlı kuru dolmalarından farklı olarak Ekşili Dolma; harcındaki et, bulgur ve yoğun soğan dengesiyle doyurucu bir ana yemek gücündedir. Sumak suyundan gelen doğal ve dengeli ekşilik, kuru sebzelerin topraksı aromasıyla mükemmel bir uyum yakalar.
EKŞİLİ KURU DOLMA TARİFİ
Malzemeler
- 15 adet kuru patlıcan
- 15 adet kuru biber
- 250 g orta yağlı dana/kuzu kıyma
- 1 su bardağı köftelik ince bulgur
- 3 adet büyük boy kuru soğan (çok ince kıyılmış)
- 4 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 2 yemek kaşığı nar ekşisi veya 1 çay bardağı tane sumak suyu
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı kuru nane, pul biber ve tuz
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 2 su bardağı sıcak su
- 1/2 çay bardağı sumak suyu veya taze limon suyu
Yapılışı
- Derin bir tencerede suyu kaynatın. Önce kuru patlıcanları atıp hafif yumuşayana kadar (yaklaşık 7-8 dakika) haşlayıp çıkarın. Ardından kuru biberleri atıp 3-4 dakika haşlayın. Sebzeleri süzgece alıp soğuk sudan geçirin.
- 2 yemek kaşığı tane sumağın üzerine 1 su bardağı sıcak su ekleyip 15 dakika bekletin ve süzün.
- Geniş bir kasede kıymayı, ince bulguru, bolca kıyılmış soğanı, sarımsağı, salçaları, zeytinyağını, nar ekşisini (veya sumak suyunu) ve tüm baharatları alın. Bulgurlar ve et özleşene kadar elinizle 4-5 dakika yoğurun.
- Haşlanan kuru sebzelerin içine hazırladığınız harçtan doldurun. (Bulgur pişerken şişeceği için sebzelerin üst kısmında mutlaka 1 parmak boşluk bırakın ve ağızlarını hafifçe bastırarak kapatın.)
- Dolmaları geniş bir tencereye kenarları birbirine dayanacak şekilde dik veya yatay olarak sıkıca dizin. Üzerlerine ağır bir dolma taşı veya ters çevrilmiş porselen tabak kapatın.
- Sos tavasında tereyağını eritip biber salçasını kokusu çıkana kadar kavurun. Üzerine 2 su bardağı sıcak suyu ve sumak suyunu ekleyip tenceredeki dolmaların üzerine dökün. Tencerenin kapağını kapatıp kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 40-45 dakika ağır ağır pişirin.