Erzurum ve Kars Sofralarının Kadim Lezzeti: Ekşili Dolma

Güneydoğu’nun zeytinyağlı kuru dolmalarından farklı olarak Ekşili Dolma; harcındaki et, bulgur ve yoğun soğan dengesiyle doyurucu bir ana yemek gücündedir. Sumak suyundan gelen doğal ve dengeli ekşilik, kuru sebzelerin topraksı aromasıyla mükemmel bir uyum yakalar.

EKŞİLİ KURU DOLMA TARİFİ

Malzemeler

15 adet kuru patlıcan

15 adet kuru biber

250 g orta yağlı dana/kuzu kıyma

1 su bardağı köftelik ince bulgur

3 adet büyük boy kuru soğan (çok ince kıyılmış)

4 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı nar ekşisi veya 1 çay bardağı tane sumak suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane, pul biber ve tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 su bardağı sıcak su

1/2 çay bardağı sumak suyu veya taze limon suyu

Yapılışı