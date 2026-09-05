Eskişehir’in meşhur lezzeti: Tam kıvamında çıtır çıtır çi börek tarifi

Çıtır çıtır hamuru ve sulu kıymalı iç harcıyla sevilen çi börek, özellikle Eskişehir mutfağının en meşhur lezzetleri arasında yer alıyor. Peki evde çi börek nasıl yapılır, hamuru nasıl hazırlanır? İşte tam ölçülü, kolay çi börek tarifi ve yapılışı...

Çİ BÖREK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

4 su bardağı un

1,5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sirke

İç harcı için:

300 gram orta yağlı kıyma

1 adet kuru soğan

Yarım çay bardağı su

Tuz

Karabiber

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Çİ BÖREK NASIL YAPILIR?

Öncelikle unu geniş bir yoğurma kabına alın. Tuz ve sirkeyi ekledikten sonra suyu azar azar ilave ederek ele yapışmayan, orta sertlikte bir hamur yoğurun.

Hazırladığınız hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 20-30 dakika dinlendirin.

Bu sırada çi böreğin iç harcını hazırlayın. Soğanı çok ince şekilde doğrayın veya rendeleyin. Kıyma, soğan, tuz ve karabiberi bir kaba alın. Harcın daha sulu olması için içerisine yarım çay bardağı kadar su ekleyip iyice karıştırın.

Dinlenen hamuru eşit büyüklükte bezelere ayırın. Her bir bezeyi unlanmış tezgahta ince olacak şekilde açın. Hamurun bir yarısına kıymalı harçtan ince bir tabaka halinde yayın. Diğer yarısını harcın üzerine kapatın ve kenarlarını parmaklarınızla bastırarak iyice kapatın.

Geniş bir tavada sıvı yağı kızdırın. Hazırladığınız çi börekleri kızgın yağda iki tarafı da altın sarısı renk alana kadar kızartın.

Kızaran börekleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün. Çi börekleri sıcak olarak servis edebilirsiniz.