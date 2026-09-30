Et sevmeyenler buna bayılacak: Mantar kokoreç tarifi

Kokoreç lezzetini et kullanmadan sofraya taşımak isteyenlerin tercih ettiği mantar kokoreç, pratik hazırlanışıyla öne çıkıyor. Özellikle istiridye mantarıyla hazırlanan tarifte mantarın yoğun dokusu; kekik, kimyon ve pul biber gibi baharatlarla birleşiyor.

MANTAR KOKOREÇ İÇİN MALZEMELER

500 gram istiridye mantarı

1 adet kapya biber

2 adet yeşil biber

2 adet domates

1 adet soğan

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Tuz ve karabiber

Servis için ekmek veya lavaş

MANTAR KOKOREÇ NASIL YAPILIR?

Öncelikle mantarları temizleyip küçük küpler halinde doğrayın. Soğan, kapya biber ve yeşil biberleri de mümkün olduğunca küçük doğrayın. Domatesleri ise küp küp kesin.

Geniş bir tavayı iyice ısıtıp zeytinyağını ekleyin. Önce soğanları, ardından biberleri tavaya alarak birkaç dakika kavurun. Daha sonra doğranmış mantarları ekleyin ve yüksek ateşte, suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Mantarlar suyunu çektikten sonra domatesleri ilave edin. Kekik, kimyon, pul biber, toz kırmızı biber, karabiber ve tuzu ekleyerek tüm malzemeleri birkaç dakika daha kavurun. Mantarların hafifçe kızarması, yemeğin daha yoğun bir lezzete sahip olmasını sağlar.

Hazırladığınız mantar kokoreci sıcak şekilde ekmek arasına veya lavaşa doldurarak servis edebilirsiniz. Yanında acı biber turşusu ve ayran tercih edilebilir.