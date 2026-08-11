Et yemeden kas yapabilirsiniz: İşte, protein değeri yüksek leziz vegan yemek tarifleri

Spor yapan veya sağlıklı yaşama adım atan pek çok kişinin kafasını kurcalayan en büyük soru aynı: "Yeterince protein alabiliyor muyum?" Yanıt net: Evet. Doğru besin kombinasyonlarıyla hayvansal ürünlere ihtiyaç duymadan günlük protein ihtiyacını karşılamak ve kas gelişimini desteklemek mümkün. İşte, protein değeri yüksek leziz vegan yemek tarifleri...
ÇITIR TOFU KİNOA SALATASI
Malzemeler
- 1 paket (200 g) Sert (Firm) Tofu (Küp küp doğranmış)
- 1 su bardağı Haşlanmış Kinoa
- 1/2 su bardağı Haşlanmış Edamame (Kabuksuz soya fasulyesi)
- 1 yemek kaşığı Nişasta (Mısır veya patates)
- 1 yemek kaşığı Zeytinyağı veya Susam Yağı
- 1 yemek kaşığı Kenevir Tohumu (Hemp Seeds) veya Kabak Çekirdeği
- Sos İçin: 2 yemek kaşığı Soya Sosu, 1 tatlı kaşığı Fıstık Ezmesi, 1 tatlı kaşığı Limon Suyu, 1 diş ezilmiş Sarımsak
Yapılışı
- Tofunun suyunu kağıt havluyla iyice kurulayın ve küp küp doğrayın. Üzerine nişastayı serpip hafifçe harmanlayın (bu işlem tofuyu çıtır yapacaktır).
- Tavada zeytinyağını kızdırın. Tofu küplerini her tarafı altın sarısı ve çıtır olana kadar yaklaşık 8-10 dakika soteleyin.
- Küçük bir kasede soya sosu, fıstık ezmesi, limon suyu ve ezilmiş sarımsağı pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
- Geniş bir kaseye haşlanmış kinoa, edamame ve çıtır tofuları alın.
- Hazırladığınız sosu salatanın üzerinde gezdirip karıştırın. En üste kenevir tohumu veya kabak çekirdeğini serpiştirerek servis yapın.
FISTIK SOSLU TAY USULÜ YEŞİL KÖRİ
Malzemeler
- 1 paket (200 g) Tempeh (Küp doğranmış)
- 1 kutu (400 ml) Hindistan Cevizi Sütü (Kremamsı)
- 2 yemek kaşığı Yeşil Köri Ezmesi (Green Curry Paste)
- 1/2 su bardağı Haşlanmış Edamame veya Bezelye
- 1 adet Kırmızı Kapya Biber (Jülyen doğranmış)
- 1/2 su bardağı Bebek Mısır ve Kuşkonmaz (İsteğe bağlı)
- 2 yemek kaşığı Doğal Fıstık Ezmesi
- 1 yemek kaşığı Soya Sosu ve 1 tatlı kaşığı Susam Yağı
- Üzeri için: Kavrulmuş fıstık, taze kişniş ve misket limonu (lime)
Yapılışı
- Küp doğranmış tempeh'leri tavada susam yağı ile her tarafı altın sarısı ve çıtır olana kadar yaklaşık 6-8 dakika soteleyin, ardından kenara alın.
- Aynı tavaya 2-3 yemek kaşığı hindistan cevizi sütü ve yeşil köri ezmesini ekleyip kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kavurun.
- Kalan hindistan cevizi sütünü, fıstık ezmesini ve soya sosunu ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırın. Ardından biber, bebek mısır ve kuşkonmazları ekleyip sebzeler hafif yumuşayana kadar 5-7 dakika kısık ateşte pişirin.
- Çıtır tempeh'leri ve edamame/bezelyeleri tencereye ekleyip 2 dakika sosla birlikte tıkırdatın.
- Üzerine bolca kavrulmuş fıstık, taze kişniş ve bir dilim misket limonu sıkarak taze taze servis yapın.
KİNOA DOLGULU FIRIN TATLI PATATES
Malzemeler
- 2 adet Orta boy Tatlı Patates (Ortadan ikiye kesilmiş)
- 1 su bardağı Haşlanmış Siyah Fasulye (veya Meksika fasulyesi)
- 1/2 su bardağı Haşlanmış Kinoa
- 1/2 su bardağı Mısır
- 1 yemek kaşığı Besin Mayası (Nutritional Yeast - peynirimsi tat ve protein için)
- 2 yemek kaşığı Kabak Çekirdeği
- Sos İçin: 2 yemek kaşığı Tahin, 1 yemek kaşığı Limon Suyu, 2 yemek kaşığı Ilık Su, 1/2 çay kaşığı Kimyon, Tuz
Yapılışı
- Ortadan ikiye kestiğiniz tatlı patateslerin kesik yüzeylerini tepsiye dizin. 200°C fırında yumuşayana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
- Bir kasede haşlanmış siyah fasulye, kinoa, mısır, besin mayası ve kimyonu karıştırın.
- Ayrı bir kapta tahin, limon suyu, tuz ve ılık suyu pürüzsüz, akışkan bir kıvam alana kadar çırpın.
- Fırından çıkan patateslerin ortasını bir çatal yardımıyla hafifçe ezip çanak şekli verin. Hazırladığınız fasulyeli ve kinoalı iç harcı bolca içlerine doldurun.
- Üzerine tahin sosunu gezdirin ve kavrulmuş kabak çekirdeklerini serpiştirerek sıcak servis yapın.
KIRMIZI MERCİMEK KÖFTELİ WRAP
Malzemeler
- 1 su bardağı Kırmızı Mercimek
- 1/2 su bardağı İnce Bulgur (veya kinoa)
- 1 adet Kuru Soğan ve 2 diş Sarımsak
- 1 yemek kaşığı Domates Salçası ve 1 yemek kaşığı Biber Salçası
- 2 yemek kaşığı Besin Mayası (Nutritional Yeast)
- Tam Buğday Lavaş veya Yüksek Proteinli Lavaş
- İç Yeşillikler: Roka, taze nane, maydanoz, kornişon turşu, nar ekşisi ve limon
- Zeytinyağı, kimyon, pul biber, tuz
Yapılışı
- Kırmızı mercimeği 2.5 su bardağı su ile yumuşayana kadar haşlayın. Ateşten alıp içine ince bulguru ekleyin, kapağını kapatıp 10 dakika demlenmeye bırakın.
- Tavada zeytinyağında yemeklik doğranmış soğan ve sarımsakları pembeleşene kadar soteleyin. Salçaları ve baharatları ekleyip 2 dakika daha kavurun.
- Demlenen mercimekli karışıma salçalı sosu ve besin mayasını ekleyip iyice karıştırın. Ele yapışmayan yumuşak bir kıvam alana kadar yoğurun.
- Lavaşın üzerine mercimek köftesini yayın. Üzerine bolca roka, taze nane, maydanoz ve kornişon turşu ekleyin.
- Üzerine limon sıkıp nar ekşisi gezdirdikten sonra sıkıca sarıp dilimleyerek servis yapın.
NOHUTLU VE TAHİN SOSLU FIRIN KARNABAHAR
Malzemeler
- 1 su bardağı Haşlanmış Nohut
- 1/2 adet Orta Boy Karnabahar (Küçük çiçeklere ayrılmış)
- 1/2 su bardağı Yeşil Mercimek (Haşlanmış)
- 2 yemek kaşığı Kabak Çekirdeği İçi
- 2 yemek kaşığı Zeytinyağı
- Baharatlar: 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1/2 çay kaşığı sarımsak tozu, tuz
- Sos İçin: 2 yemek kaşığı Tahin, 1 yemek kaşığı Limon Suyu, 2-3 yemek kaşığı Ilık Su, 1 çay kaşığı Nar Ekşisi
- Taban İçin: İsteğe göre roka, ıspanak veya kıvırcık marul
Yapılışı
- Karnabahar çiçeklerini ve haşlanmış nohutları bir fırın tepsisine alın. Üzerine zeytinyağı, kimyon, kırmızı biber ve tuzu ekleyip iyice harmanlayın. 200°C fırında karnabaharlar kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
- Bir kasede tahin, limon suyu, nar ekşisi ve ılık suyu çırpın. Pürüzsüz ve akışkan bir kıvam elde etmek için suyu azar azar ekleyin.
- Servis kasesinin tabanına taze yeşillikleri yerleştirin. Üzerine fırınlanmış sıcak karnabahar ile nohutları ve haşlanmış yeşil mercimeği ekleyin.
- Hazırladığınız tahin sosunu gezdirin ve üzerini kavrulmuş kabak çekirdekleriyle süsleyerek servis yapın.