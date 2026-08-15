Ev fırınında Testi Kebabı: MasterChef Testi Kebabı nasıl yapılır?

Geleneksel mutfağımızın en şovmen, en köklü ve yemesi en keyifli başyapıtlarından biri... Toprak testinin içinde, kendi buharında ağır ağır ve tamamen oksijensiz ortamda pişen etin lokum gibi dağıldığı Testi Kebabı, evdeki fırınınızda da o efsanevi lezzetine ulaşıyor. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

600 gram orta yağlı kuzu kuşbaşı (veya dana eti)

15-20 adet arpacık soğan (Soyulmuş ve bütün bırakılmış)

5-6 diş sarımsak (Bütün bırakılmış)

3 adet yeşil sivri biber (İri doğranmış)

3 adet orta boy domates (Kabukları soyulmuş, iri küpler halinde doğranmış)

1 yemek kaşığı tereyağı (Testinin en üstüne koymak için)

1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay bardağı sıcak su

1'er tatlı kaşığı tuz, karabiber, kekik ve pul biber

Testinin Ağzını Kapatmak (Mühürlemek) İçin Hamur:

1 su bardağı un

Yarım çay bardağı su

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin ve geniş bir kasede kuşbaşı etleri, arpacık soğanları, sarımsakları, iri doğranmış yeşil biberleri ve domatesleri bir araya getirin.

Kasedeki malzemelerin üzerine salçaları, tuzu ve baharatları ekleyin. 1 çay bardağı sıcak suyu da ilave edip tüm malzemeleri elinizle iyice harmanlayarak salçanın ve baharatların etin her yerine nüfuz etmesini sağlayın.

Hazırladığınız etli ve sebzeli zengin harcı, yıkayıp kuruladığınız sırsız toprak testinin (veya dar ağızlı toprak güvecin) içine doldurun. Testiyi ağzına kadar tamamen doldurmamaya, üstte yaklaşık iki parmak boşluk bırakmaya özen gösterin (kaynama payı için).

Testiye doldurduğunuz harcın en üstüne 1 yemek kaşığı tereyağını parça parça ekleyin.

Un ve suyu karıştırarak sert bir hamur yoğurun. Bu hamuru testinin ağzına kapak yapacak şekilde yerleştirin ve kenarlarını sımsıkı bastırarak testinin hava almasını tamamen engelleyin. Hamurun tam ortasına bir kürdan yardımıyla ufacık bir delik açın (bu delik, içerdeki basıncın testiyi patlatmasını önleyip buharın hafifçe dışarı sızmasını sağlayacaktır).

Mühürlediğiniz testiyi, önceden ısıtılmış 200°C fırının en alt rafına yerleştirin. Etin tamamen lokum gibi dağılması ve sebzelerin helmelenmesi için en az 1,5 - 2 saat boyunca fırının kapağını hiç açmadan pişirin.

Fırından çıkardığınız sıcak testiyi masada, bir satırın tersiyle veya ufak bir çekiçle boğaz kısmından vurarak (veya üzerindeki hamur kapağını dikkatlice bıçakla keserek) açın. İçinden yükselen efsanevi duman ve koku eşliğinde yemeği geniş bir servis tabağına dökerek sıcak sıcak sofraya getirin.