Ev yapımı ve lezzetli: Rus salatası tarifi

Et yemeklerinin yanına, meze sofralarına veya sandviç aralarına en çok yakışan lezzetlerden biridir Rus salatası. Evde hazırlaması son derece pratik olan bu salatayı, kıvamı ağırlaştırmamak adına mayonezi biraz yoğurtla hafifleterek tam kıvamında ve ferahlatıcı bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

RUS SALATASI TARİFİ

Malzemeler

2 adet orta boy patates (kabukları soyulup küçük küpler halinde doğranmış)

2 adet orta boy havuç (kabukları soyulup küçük küpler halinde doğranmış)

1 su bardağı dondurulmuş veya taze bezelye (veya 1 büyük kavanoz hazır garnitür)

5-6 adet kornişon turşu (küçük küpler halinde doğranmış)

5 yemek kaşığı dolusu süzme yoğurt (veya katı yoğurt)

3 yemek kaşığı mayonez

1 diş sarımsak (isteğe bağlı - ezilmiş)

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz ve karabiber

Yapılışı