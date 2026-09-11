Ev yapımı ve lezzetli: Rus salatası tarifi

Et yemeklerinin yanına, meze sofralarına veya sandviç aralarına en çok yakışan lezzetlerden biridir Rus salatası. Evde hazırlaması son derece pratik olan bu salatayı, kıvamı ağırlaştırmamak adına mayonezi biraz yoğurtla hafifleterek tam kıvamında ve ferahlatıcı bir şekilde hazırlayabilirsiniz.
RUS SALATASI TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet orta boy patates (kabukları soyulup küçük küpler halinde doğranmış)
- 2 adet orta boy havuç (kabukları soyulup küçük küpler halinde doğranmış)
- 1 su bardağı dondurulmuş veya taze bezelye (veya 1 büyük kavanoz hazır garnitür)
- 5-6 adet kornişon turşu (küçük küpler halinde doğranmış)
- 5 yemek kaşığı dolusu süzme yoğurt (veya katı yoğurt)
- 3 yemek kaşığı mayonez
- 1 diş sarımsak (isteğe bağlı - ezilmiş)
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz ve karabiber
Yapılışı
- Doğranmış havuç ve patatesleri küçük bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyip sebzeler yumuşayana ama dağılmayacak kadar diriliğini koruyana dek yaklaşık 8-10 dakika haşlayın. Pişmesine son 3-4 dakika kala bezelyeleri de ekleyin.
- Haşlanan sebzeleri süzgece alın ve üzerlerinden soğuk su geçirerek şoklayın. Sebzelerin tamamen soğumasını ve tüm suyunun süzülmesini bekleyin. (Hazır konserve garnitür kullanacaksanız, sudan geçirip iyice süzdürün).
- Ayrı bir kasede süzme yoğurdu, mayonezi, ezilmiş sarımsağı, zeytinyağını, tuzu ve karabiberi pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
- İyice soğuyan ve süzülen sebzeleri doğranmış kornişon turşularla birlikte derin bir kaseye alın. Üzerine hazırladığınız sosu dökün.
- Spatula veya kaşık yardımıyla sebzeleri ezmeden, aşağıdan yukarıya doğru nazikçe harmanlayın.