Evde cips keyfi! Fırında çıtır çıtır ev yapımı cips tarifi

Hazır cips yerine evde kendi atıştırmalığını hazırlamak isteyenler, pratik ve lezzetli tarifleri araştırıyor. İncecik dilimlenmiş patateslerin baharatlarla buluştuğu ev yapımı cips, kısa sürede hazırlanarak çay saatlerinden film gecelerine kadar pek çok farklı zamanda tüketilebiliyor. Peki, evde cips nasıl yapılır? İşte çıtır kıvamıyla öne çıkan ev yapımı cips tarifi ve püf noktaları…

EV YAPIMI CİPS İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3-4 adet orta boy patates

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Kırmızı toz biber

Karabiber

İsteğe göre kekik, sarımsak tozu veya pul biber

EV YAPIMI CİPS NASIL YAPILIR?

Öncelikle patatesleri güzelce yıkayıp kabuklarını soyun. Daha çıtır bir sonuç elde etmek için patatesleri mümkün olduğunca ince dilimleyin. Dilimleme işlemini bıçakla yapabileceğiniz gibi sebze dilimleyici veya mandolin de kullanabilirsiniz.

Dilimlenen patatesleri bir süre soğuk suda bekletin. Bu işlem patateslerin üzerindeki fazla nişastanın uzaklaşmasına yardımcı olur. Ardından patatesleri sudan çıkarıp kağıt havlu veya temiz bir mutfak beziyle iyice kurulayın.

Kurulanan patatesleri geniş bir kaba alın. Üzerine sıvı yağ, tuz ve damak zevkinize uygun baharatları ekleyerek karıştırın. Patates dilimlerinin her tarafının yağ ve baharatla kaplanmasına dikkat edin.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Patates dilimlerini birbirlerinin üzerine gelmeyecek şekilde tek sıra halinde dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında patatesleri kontrollü şekilde pişirin. Kenarları kızarıp çıtırlaşmaya başladığında fırından çıkarabilirsiniz.