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Evde ekmek yapmanın en lezzetli hali: Zeytinli ekmek tarifi

Evde ekmek yapmanın en lezzetli hali: Zeytinli ekmek tarifi

1.10.2026 16:24:00
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Haber Merkezi
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Evde ekmek yapmanın en lezzetli hali: Zeytinli ekmek tarifi

Kahvaltı sofralarının ve çay saatlerinin sevilen lezzetlerinden zeytinli ekmek, evde kolayca hazırlanabiliyor. Dışı hafif çıtır, içi yumuşacık olan zeytinli ekmek için ihtiyacınız olan malzemeler ve adım adım yapılışı...
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Kahvaltı sofralarına farklı bir lezzet katmak isteyenler için zeytinli ekmek tarifi öne çıkıyor. Evde kolayca hazırlanabilen, mis gibi kokusu ve yumuşacık dokusuyla dikkat çeken zeytinli ekmek için gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları merak ediliyor.

ZEYTİNLİ EKMEK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 4 su bardağı un
  • 1,5 su bardağı ılık su
  • 1 paket instant maya
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 su bardağı çekirdeksiz siyah veya yeşil zeytin
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • İsteğe bağlı birkaç dal taze biberiye

ZEYTİNLİ EKMEK NASIL YAPILIR?

Öncelikle geniş bir yoğurma kabına ılık suyu alın. İçerisine maya ve şekeri ekleyerek birkaç dakika bekletin. Ardından zeytinyağı ve tuzu ilave edin.

Unu kontrollü şekilde karışıma ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun çok sert olmamasına dikkat edin. Üzerini temiz bir bezle kapatarak yaklaşık 1 saat, hamur iki katına çıkana kadar mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurun havasını hafifçe aldıktan sonra içerisine doğranmış zeytinleri ve kekiği ekleyin. Zeytinlerin hamurun her yerine dağılması için kısa süre daha yoğurun.

Hamura istediğiniz şekli vererek yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Üzerini yeniden kapatıp yaklaşık 20-30 dakika dinlendirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Ekmeğin üzeri güzelce kızardığında fırından çıkarın.

Fırından çıkan zeytinli ekmeği birkaç dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

ZEYTİNLİ EKMEK YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Zeytinli ekmeğin daha lezzetli olması için çekirdeksiz ve çok sulu olmayan zeytinler kullanabilirsiniz. Zeytinleri hamura eklemeden önce fazla suyunu veya yağını kağıt havluyla almak, hamurun kıvamının bozulmasını önler.

İlgili Konular: #Ekmek

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