Evde kolay ve ferahlatıcı lezzet: 10 dakikada buz gibi limonata tarifi

Hava sıcaklıklarının arttığı yaz günlerinde serinletici içecekler daha fazla ilgi görüyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz limonata, hem katkı maddesi içermemesi hem de ferahlatıcı tadıyla öne çıkıyor. İşte 10 dakikada hazırlayabileceğiniz, kıvamı tam yerinde buz gibi limonata tarifi…

10 DAKİKADA LİMONATA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 adet büyük limon

1 su bardağı toz şeker

1 litre soğuk su

1 su bardağı buz

Yarım demet taze nane (isteğe bağlı)

Birkaç dilim limon

BUZ GİBİ LİMONATA NASIL YAPILIR?

Limonların kabuklarını beyaz kısmına gelmeden ince şekilde rendeleyin.

Rendelediğiniz kabukları şekerle birlikte 2-3 dakika ovun. Bu işlem limonun aromasını ortaya çıkaracaktır.

Limonların suyunu sıkıp şekerli karışıma ekleyin.

Soğuk suyu ilave ederek şeker tamamen eriyene kadar karıştırın.

Karışımı süzerek sürahiye alın.

Bol buz, limon dilimleri ve nane yaprakları ekleyerek servis edin.

LİMONATANIN ACI OLMAMASI İÇİN PÜF NOKTASI

Limon kabuğunu rendelerken beyaz kısmı almamaya özen gösterin. Beyaz kısım limonataya acı bir tat verebilir. Ayrıca şekeri limon kabuğuyla önceden ovmak, limonatanın çok daha yoğun aromalı olmasını sağlar.