Evde kolayca hazırlanan çıtır lezzet: Peynir çubuğu tarifi

Çayın yanında, kahvaltıda ya da gün içinde pratik bir atıştırmalık arayanların favorileri arasında yer alan peynir çubuğu, az malzemeyle kolayca hazırlanabiliyor. Peki, evde çıtır peynir çubuğu nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır?

PEYNİR ÇUBUĞU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 adet yufka

200 gram beyaz peynir veya kaşar peyniri

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı susam

1 yemek kaşığı çörek otu

İsteğe göre pul biber veya kekik

PEYNİR ÇUBUĞU NASIL YAPILIR?

Öncelikle peynirleri ince uzun parçalar halinde doğrayın. Bir kasede yumurta, yoğurt ve sıvı yağı iyice karıştırarak sosu hazırlayın.

Yufkaları tezgaha serin ve her birini üçgen olacak şekilde kesin. Yufkanın üzerine hazırladığınız sostan ince bir tabaka sürün. Uzun kenarına peynir parçalarından yerleştirin ve yufkayı peynirin etrafında ince bir rulo şeklinde sarın.

Hazırladığınız peynir çubuklarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine kalan sostan sürüp susam ve çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika, üzerleri altın rengini alana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika dinlendirerek servis edebilirsiniz.